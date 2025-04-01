Выручка от продаж упала на 25%

По данным представителей ритейла, количество проданных устройств уменьшилось на 26%, а выручка упала на 25% – до 5,5 миллиона смартфонов общей стоимостью 139 миллиардов рублей, сообщают росСМИ со ссылкой на источники в отрасли, информирует 24 Канал.

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В то же время другие участники рынка называют еще более низкие показатели: по их информации, в январе – марте падение составило 19% в деньгах и 21% в количественном выражении.

Существенно ниже предыдущих показателей

Всего за первый квартал россияне приобрели 5,9 миллионов смартфонов на сумму 150,1 миллиардов рублей, что существенно меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, когда реализовали 7,5 миллионов устройств на 186,2 миллиарда рублей.

Снижение спроса зафиксировали и маркетплейсы: компания diHouse сообщила о падении продаж на 15%, а "Холодильник.ру" – на 20%.

Рекордный спад рынка

Как отметил аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин, такого спада рынок еще не видел, если не учитывать кризисный 2022 год, когда из-за остановки поставок продажи резко упали.

В "Связь.ON" также подтвердили, что нынешнее падение является рекордным с 2022 года и касается не только смартфонов, но и другой портативной электроники, ноутбуков и планшетов.