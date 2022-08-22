Фонд "Ліки для України" об’єднав компанії в благодійній акції: до ініціативи долучився Uber

Компанія Liki24.com запустила ініціативу, яка допоможе надати українцям доступ до необхідних ліків. Ті, хто постраждали від війни з росією та не можуть за повною вартістю купувати медикаменти, зможуть отримати 50% компенсації від фонду "Ліки для України". До важливої ініціативи вже долучилися благодійна організація Nova Ukraine і компанія Uber.

Ще наприкінці квітня 2022 року Liki24.com започаткували важливу ініціативу, щоб кожен українець у час повномасштабної війни зміг отримати необхідні ліки. Саме тому компанія створила фонд "Ліки для України", що дає змогу покрити половину вартості медикаментів, замовлених через застосунок Liki24. Компенсацію в 500 гривень можна витратити, розраховуючись за декілька замовлень протягом трьох днів з моменту активації.

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Через російську агресію багато українців опинилися в дуже скрутному становищі, втративши домівки, а подекуди й можливість придбати необхідні ліки. Але ми, українці, коли об‘єднуємося, долаємо всі труднощі,

– розповів СЕО та співзасновник сервісу Liki24.com Антон Авринський.

"Ліки для України" підтримують іноземні та українські компанії

До ініціативи вже долучились як іноземні, так й українські компанії. Таким чином є змога збільшити обсяги допомоги для тих, хто її потребує. Так, за 2 місяці допомогу від фонду вже отримали понад 4 тисячі українців на суму більш ніж 2 мільйони гривень.

Зокрема, американська благодійна організація Nova Ukraine надіслала фонду "Ліки для України" понад мільйон гривень.

"У центрі наших проєктів – люди. Адже страшно навіть уявити, як це – залишитись без можливості придбати те, що рятує життя. Тож ми об'єднуємось із сильними партнерами та намагаємось бути там, де люди найбільше потребують допомоги. Такими ініціативами ми підтримуємо і нашу економіку, і проєкти корпоративного партнерства. Кожен внесок, навіть не дуже великий, – це ймовірність того, що після перемоги ми будемо жити в найкращій країні світу. Країні, яку відвоювали та підтримали в складні часи", – коментує Катерина Безсудна, тім-лідерка Nova Ukraine.

Водночас компанія Uber надала промокоди для безкоштовної доставки замовлень, зроблених через фонд "Ліки для України". Доставка здійснюватиметься через сервіс Uber Connect, який Uber презентував у 2020 році.

"Від самого початку цієї жахливої ​​війни Uber підтримує Україну та українське суспільство, ініціюючи різноманітні соціальні проєкти у співпраці з громадськими організаціями, волонтерськими центрами та бізнесом. Сьогодні ми дуже раді долучитися до цієї ініціативи, продовжуючи співпрацю з Liki24.com і надаючи можливості нашої платформи для допомоги людям, які цього потребують, швидко та надійно отримати необхідні ліки. Uber підтримує і буде підтримувати Україну, доки це буде необхідно", – зазначив Марчін Мочирог, генеральний менеджер Uber у Центральній та Східній Європі.

Як фонд "Ліки для України" звітує перед компаніями-партнерами

Для компаній-партнерів, які здійснюють корпоративні внески, фонд "Ліки для України" створив спеціальну інформаційну панель, що дозволяє відстежувати використання коштів у режимі реального часу, а також за допомогою мапи виконання доставок.

"Нам дуже важливо підтримати не тільки українців, а й українську економіку. Все що доступно в Україні – треба купувати в Україні. Таким чином ми підтримуємо і виробників, і аптеки, а також допомагаємо платити і податки, і зарплати! У єдності – сила. Фонд "Ліки для України" звертається до всіх, хто має можливість робити внески, допомагати українцям купувати ліки зі знижкою. Разом ми переможемо!" – додає Антон Авринський.