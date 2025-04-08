У Польщі запустили мережу магазинів з українським корінням

Компанія Foodex24, частина української мережі Best Market, відкрила свою першу роздрібну точку в Польщі. Новий магазин під брендом Foodex Express розташувався в Лодзі.

Мережа магазинів

За словами представниці компанії Анастасії Гусейханової, Foodex24 планує розвивати цей бренд у національну мережу сучасних магазинів біля дому, повідомляє 24 Канал з посиланням на Wiadomosci Handlowe.

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"На відміну від першого магазину Foodex24 в Бидгощі, який здебільшого функціонує як додатковий канал для онлайн-продажів, Foodex Express – це повністю стаціонарний формат, орієнтований на швидкий шопінг і безпосередній контакт з покупцями", – зазначила Гусейханова.

Довідково. Foodex24 була заснована у 2020 році IT-підприємцем Владиславом Савченком зі Запоріжжя. Спочатку компанія працювала в Польщі тільки через інтернет-магазин, пропонуючи українські продукти, але вже в 2021 році відкрила перший фізичний магазин і склад у Бидгощі.

Що відомо про Foodex24 наразі

У 2022 році мережу Foodex24 придбала українська компанія Best Market, яку заснували Роман і Сергій Колесники.

Best Market, заснована в 2016 році, управляє 22 магазинами продуктів під власним брендом, має одну точку під маркою Best Beer та інтернет-магазин best-market.pl – один із найбільших продавців українських продуктів у Польщі.

Магазини Best Market функціонують у таких містах Польщі, як Краків, Катовіце, Варшава, Лодзь та Гданськ.