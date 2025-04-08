Сеть магазинов

По словам представительницы компании Анастасии Гусейхановой, Foodex24 планирует развивать этот бренд в национальную сеть современных магазинов у дома, сообщает 24 Канал со ссылкой на Wiadomosci Handlowe.

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"В отличие от первого магазина Foodex24 в Быдгоще, который в основном функционирует как дополнительный канал для онлайн-продаж, Foodex Express – это полностью стационарный формат, ориентированный на быстрый шопинг и непосредственный контакт с покупателями", – отметила Гусейханова.

Справочно. Foodex24 была основана в 2020 году IT-предпринимателем Владиславом Савченко из Запорожья. Сначала компания работала в Польше только через интернет-магазин, предлагая украинские продукты, но уже в 2021 году открыла первый физический магазин и склад в Быдгоще.

Что известно о Foodex24 сейчас

В 2022 году сеть Foodex24 приобрела украинская компания Best Market, которую основали Роман и Сергей Колесники.

Best Market, основана в 2016 году, управляет 22 магазинами продуктов под собственным брендом, имеет одну точку под маркой Best Beer и интернет-магазин best-market.pl – один из крупнейших продавцов украинских продуктов в Польше.

Магазины Best Market функционируют в таких городах Польши, как Краков, Катовице, Варшава, Лодзь и Гданьск.