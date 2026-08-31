Які послуги можуть надавати ФОП 1-ї групи: повний перелік від податкової

Податківці оприлюднили розширений перелік із 40 видів побутових послуг, які мають право надавати підприємці на першій групі. Це допоможе бізнесу чітко дотримуватися вимог законодавства та уникати ризику скасування "спрощенки".

Які особливості ФОП 1-ї групи

Перша група спрощеної системи оподаткування створена виключно для фізичних осіб без найманого персоналу, повідомили в ДПС.

Основні напрямки діяльності для таких підприємців – роздрібна торгівля з торговельних місць на ринках або надання побутових послуг безпосередньо населенню. Серед важливих вимог також:

чіткі фінансові обмеження – річний ліміт доходу становить 167 розмірів мінімальної заробітної плати, що у 2026 році дорівнює 1 444 049 гривням.

щомісячне податкове навантаження – єдиний податок до 332,80 гривент, війський збір до 864,70 гривень та мінімальний ЄСВ розмірі 1 902,34 гривні.

Сумарно підприємець сплачує близько 3,1 тисячі гривень на місяць, а суттєвою перевагою залишається право працювати без касових апаратів.

Повний список послуг для першої групи ФОП

Згідно зі статтею 291 Податкового кодексу України, до дозволених побутових послуг належать:

Виготовлення взуття за індивідуальним замовленням; Послуги з ремонту взуття; Виготовлення швейних виробів за індивідуальним замовленням; Виготовлення виробів із шкіри за індивідуальним замовленням; Виготовлення виробів з хутра за індивідуальним замовленням; Виготовлення спіднього одягу за індивідуальним замовленням; Виготовлення текстильних виробів та текстильної галантереї за індивідуальним замовленням; Виготовлення головних уборів за індивідуальним замовленням; Додаткові послуги до виготовлення виробів за індивідуальним замовленням; Послуги з ремонту одягу та побутових текстильних виробів; Виготовлення та в'язання трикотажних виробів за індивідуальним замовленням; Послуги з ремонту трикотажних виробів; Виготовлення килимів та килимових виробів за індивідуальним замовленням; Послуги з ремонту та реставрації килимів та килимових виробів; Виготовлення шкіряних галантерейних та дорожніх виробів за індивідуальним замовленням; Послуги з ремонту шкіряних галантерейних та дорожніх виробів; Виготовлення меблів за індивідуальним замовленням; Послуги з ремонту, реставрації та поновлення меблів; Виготовлення теслярських та столярних виробів за індивідуальним замовленням; Технічне обслуговування та ремонт автомобілів, мотоциклів, моторолерів і мопедів за індивідуальним замовленням; Послуги з ремонту радіотелевізійної та іншої аудіо- і відеоапаратури; Послуги з ремонту електропобутової техніки та інших побутових приладів; Послуги з ремонту годинників; Послуги з ремонту велосипедів; Послуги з технічного обслуговування і ремонту музичних інструментів; Виготовлення металовиробів за індивідуальним замовленням; Послуги з ремонту інших предметів особистого користування, домашнього вжитку та металовиробів; Виготовлення ювелірних виробів за індивідуальним замовленням; Послуги з ремонту ювелірних виробів; Прокат речей особистого користування та побутових товарів; Послуги з виконання фоторобіт; Послуги з оброблення плівок; Послуги з прання, оброблення білизни та інших текстильних виробів; Послуги з чищення та фарбування текстильних, трикотажних і хутрових виробів; Вичинка хутрових шкур за індивідуальним замовленням; Послуги перукарень; Ритуальні послуги; Послуги, пов'язані з сільським та лісовим господарством; Послуги домашньої прислуги; Послуги, пов'язані з очищенням та прибиранням приміщень за індивідуальним замовленням.

Правила та ліміти для інших груп єдиного податку

Для підприємців на другій та третій групах встановлено інші умови ліміту доходів та сума сплати зборів.

Друга група дозволяє залучати до 10 працівників із річним доходом до 7 211 598 гривень, але надавати послуги дозволено лише населенню або іншим платникам єдиного податку.

ретя група передбачає ліміт до 10 091 049 гривень та ставку 5% або 3% з ПДВ, причому обов'язкове запровадження ПДВ для підприємців уряд відклав до квітня 2027 року.