Каковы особенности ФЛП 1-й группы

Первая группа упрощенной системы налогообложения создана исключительно для физических лиц без наемного персонала, сообщили в ГПСУ.

Основные направления деятельности для таких предпринимателей – розничная торговля с торговых мест на рынках или оказание бытовых услуг непосредственно населению. Среди важных требований также:

  • четкие финансовые ограничения – годовой лимит дохода составляет 167 размеров минимальной заработной платы, что в 2026 году равняется 1 444 049 гривен.
  • ежемесячная налоговая нагрузка – единый налог до 332,80 гривен, военный сбор до 864,70 гривен и минимальный ЕСВ в размере 1 902,34 гривен.

В сумме предприниматель платит около 3,1 тысячи гривен в месяц, а существенным преимуществом остается право работать без кассовых аппаратов.

Полный список услуг для первой группы ФЛП

Согласно статье 291 Налогового кодекса Украины, к разрешенным бытовым услугам относятся:

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  1. Изготовление обуви по индивидуальному заказу;
  2. Услуги по ремонту обуви;
  3. Изготовление швейных изделий по индивидуальному заказу;
  4. Изготовление изделий из кожи по индивидуальному заказу;
  5. Изготовление изделий из меха по индивидуальному заказу;
  6. Изготовление нижнего белья по индивидуальному заказу;
  7. Изготовление текстильных изделий и текстильной галантереи по индивидуальному заказу;
  8. Изготовление головных уборов по индивидуальному заказу;
  9. Дополнительные услуги по изготовлению изделий по индивидуальному заказу;
  10. Услуги по ремонту одежды и бытовых текстильных изделий;
  11. Изготовление и вязание трикотажных изделий по индивидуальному заказу;
  12. Услуги по ремонту трикотажных изделий;
  13. Изготовление ковров и ковровых изделий по индивидуальному заказу;
  14. Услуги по ремонту и реставрации ковров и ковровых изделий;
  15. Изготовление кожаных галантерейных и дорожных изделий по индивидуальному заказу;
  16. Услуги по ремонту кожаных галантерейных и дорожных изделий;
  17. Изготовление мебели по индивидуальному заказу;
  18. Услуги по ремонту, реставрации и обновлению мебели;
  19. Изготовление плотницких и столярных изделий по индивидуальному заказу;
  20. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей, мотоциклов, мотороллеров и мопедов по индивидуальному заказу;
  21. Услуги по ремонту радио- и телевизионной и другой аудио- и видеоаппаратуры;
  22. Услуги по ремонту электробытовой техники и других бытовых приборов;
  23. Услуги по ремонту часов;
  24. Услуги по ремонту велосипедов;
  25. Услуги по техническому обслуживанию и ремонту музыкальных инструментов;
  26. Изготовление металлоизделий по индивидуальному заказу;
  27. Услуги по ремонту прочих предметов личного пользования, домашнего обихода и металлоизделий;
  28. Изготовление ювелирных изделий по индивидуальному заказу;
  29. Услуги по ремонту ювелирных изделий;
  30. Прокат предметов личного пользования и бытовых товаров;
  31. Услуги по выполнению фоторабот;
  32. Услуги по обработке пленок;
  33. Услуги по стирке, обработке белья и других текстильных изделий;
  34. Услуги по чистке и окрашиванию текстильных, трикотажных и меховых изделий;
  35. Обработка меховых шкур по индивидуальному заказу;
  36. Услуги парикмахерских;
  37. Ритуальные услуги;
  38. Услуги, связанные с сельским и лесным хозяйством;
  39. Услуги домашней прислуги;
  40. Услуги, связанные с очисткой и уборкой помещений по индивидуальному заказу.

Правила и лимиты для других групп единого налога

Для предпринимателей во второй и третьей группах установлены иные условия по лимиту доходов и сумме уплаты сборов.

Вторая группа позволяет нанимать до 10 работников с годовым доходом до 7 211 598 гривен, но оказывать услуги разрешено только населению или другим плательщикам единого налога.

Третья группа предусматривает лимит до 10 091 049 гривен и ставку 5% или 3% с НДС, причем обязательное введение НДС для предпринимателей правительство отложило до апреля 2027 года.