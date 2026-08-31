Каковы особенности ФЛП 1-й группы
Первая группа упрощенной системы налогообложения создана исключительно для физических лиц без наемного персонала, сообщили в ГПСУ.
Основные направления деятельности для таких предпринимателей – розничная торговля с торговых мест на рынках или оказание бытовых услуг непосредственно населению. Среди важных требований также:
- четкие финансовые ограничения – годовой лимит дохода составляет 167 размеров минимальной заработной платы, что в 2026 году равняется 1 444 049 гривен.
- ежемесячная налоговая нагрузка – единый налог до 332,80 гривен, военный сбор до 864,70 гривен и минимальный ЕСВ в размере 1 902,34 гривен.
В сумме предприниматель платит около 3,1 тысячи гривен в месяц, а существенным преимуществом остается право работать без кассовых аппаратов.
Полный список услуг для первой группы ФЛП
Согласно статье 291 Налогового кодекса Украины, к разрешенным бытовым услугам относятся:Не пользуетесь Telegram? 24 Канал есть в WhatsApp. Подпишитесь и читайте проверенные новости
- Изготовление обуви по индивидуальному заказу;
- Услуги по ремонту обуви;
- Изготовление швейных изделий по индивидуальному заказу;
- Изготовление изделий из кожи по индивидуальному заказу;
- Изготовление изделий из меха по индивидуальному заказу;
- Изготовление нижнего белья по индивидуальному заказу;
- Изготовление текстильных изделий и текстильной галантереи по индивидуальному заказу;
- Изготовление головных уборов по индивидуальному заказу;
- Дополнительные услуги по изготовлению изделий по индивидуальному заказу;
- Услуги по ремонту одежды и бытовых текстильных изделий;
- Изготовление и вязание трикотажных изделий по индивидуальному заказу;
- Услуги по ремонту трикотажных изделий;
- Изготовление ковров и ковровых изделий по индивидуальному заказу;
- Услуги по ремонту и реставрации ковров и ковровых изделий;
- Изготовление кожаных галантерейных и дорожных изделий по индивидуальному заказу;
- Услуги по ремонту кожаных галантерейных и дорожных изделий;
- Изготовление мебели по индивидуальному заказу;
- Услуги по ремонту, реставрации и обновлению мебели;
- Изготовление плотницких и столярных изделий по индивидуальному заказу;
- Техническое обслуживание и ремонт автомобилей, мотоциклов, мотороллеров и мопедов по индивидуальному заказу;
- Услуги по ремонту радио- и телевизионной и другой аудио- и видеоаппаратуры;
- Услуги по ремонту электробытовой техники и других бытовых приборов;
- Услуги по ремонту часов;
- Услуги по ремонту велосипедов;
- Услуги по техническому обслуживанию и ремонту музыкальных инструментов;
- Изготовление металлоизделий по индивидуальному заказу;
- Услуги по ремонту прочих предметов личного пользования, домашнего обихода и металлоизделий;
- Изготовление ювелирных изделий по индивидуальному заказу;
- Услуги по ремонту ювелирных изделий;
- Прокат предметов личного пользования и бытовых товаров;
- Услуги по выполнению фоторабот;
- Услуги по обработке пленок;
- Услуги по стирке, обработке белья и других текстильных изделий;
- Услуги по чистке и окрашиванию текстильных, трикотажных и меховых изделий;
- Обработка меховых шкур по индивидуальному заказу;
- Услуги парикмахерских;
- Ритуальные услуги;
- Услуги, связанные с сельским и лесным хозяйством;
- Услуги домашней прислуги;
- Услуги, связанные с очисткой и уборкой помещений по индивидуальному заказу.
Правила и лимиты для других групп единого налога
Для предпринимателей во второй и третьей группах установлены иные условия по лимиту доходов и сумме уплаты сборов.
Вторая группа позволяет нанимать до 10 работников с годовым доходом до 7 211 598 гривен, но оказывать услуги разрешено только населению или другим плательщикам единого налога.
Третья группа предусматривает лимит до 10 091 049 гривен и ставку 5% или 3% с НДС, причем обязательное введение НДС для предпринимателей правительство отложило до апреля 2027 года.