З 1 листопада: які податки платять ФОПи 2-ї групи у 2026 році

Цьогоріч для фізичних осіб – підприємців першої та другої груп зросли максимальні ставки єдиного податку та фіксованого військового збору. Ключовим фактором для перегляду платежів стали нові соціальні стандарти, закладені в державному бюджеті на 2026 рік.

Які податки мають платити ФОПи 2-ї групи з листопада 2026 року

З початку року прожитковий мінімум для працездатних осіб зріс до 3 328 гривень, а мінімальна заробітна плата досягла 8 647 гривень, як повідомили у Державній податковій службі.

Для 2-ї групи спрощеної системи максимальна ставка єдиного податку сягає 20% від мінімальної зарплати, що дорівнює 1 729,40 гривні.

Зверніть увагу! Точний розмір ставки для конкретного підприємця затверджують місцеві ради – сільські, селищні або міські – з огляду на профіль його діяльності.

Водночас підприємцям першої, другої та четвертої груп необхідно окремо сплачувати військовий збір у фіксованому розмірі.

У 2026 році його ставка зафіксована на рівні 10% від мінімальної зарплати. Тобто, щомісячний платіж становить 864,70 гривні.

Строк сплати – щомісячно, не пізніше 20 числа (включно) поточного місяця,

– наголосили у податковій.

Слід також нагадати про дію підвищеної ставки єдиного податку у 15%. Її застосовують до доходів, які отримані поза межами дозволених видів діяльності, у разі перевищення річних лімітів або за використання заборонених способів розрахунків.

Нагадаємо, що також ФОПи мають сплачувати єдиний соціальний внесок. Кошти повинні надійти до 20 числа місяця, який йде після звітного кварталу.

Мінімальний платіж за місяць становить 1 902,34 гривні. А за квартал необхідно сплатити 5 707,02 гривні.

За третій квартал потрібно було оплатити до 20 жовтня, а за 4 квартал – вже до 20 січня 2027 року.