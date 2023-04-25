З 2% на загальну систему: яких ФОПів чекає збільшення податків
Деяких ФОПів третьої групи автоматично переведуть на загальну систему оподаткування. Це відбудеться після скасування спеціального режиму оподаткування під час воєнного стану.
Кого це стосується
Йдеться про ФОПів 3 групи, що зареєструвалися зі ставкою 5% у 2022 році й одразу перейшли на ставку 2%. Для цих людей загрожує скасування спецгрупи у 2%.Загальна система оподаткування — це система, де підприємець платить: податок на доходи фізичних осіб — 18%; військовий збір — 1,5%; єдиний соціальний внесок — 22%.
Щоб перевірити свій ФОП, потрібно замовити витяг по єдиному податку в електронному кабінеті платника на сайті ДПС. Якщо у документі дата переходу на спрощену систему оподаткування та дата застосування ставки у 2% збігаються, значить ФОП є платником по ставці 2% з першого дня державної реєстрації.
Зміни відбудуться 1 липня 2023 року у зв’язку з законопроєктом №8401 та меморандумом МВФ.
Що можна зробити
Можна перейти на ставку 5%.
Для цього потрібно подати заяву про перехід з 1 липня зі спецрежиму на ставку 5%, до 15 червня 2023 року. У такому випадку, переведення на загальну систему не буде.
Усіх інших ФОПів автоматично переведуть на ті умови, на яких вони працювали раніше.
Податки для підприємців зміняться
- Нардепи у Комітеті з питань фінансів, податкової та митної політики зауважили, що скасування пільги у 2% в майбутньому допоможе отримати значну підтримку від МВФ.
- З 1 липня скасують податок 2% для ФОПів 3 групи (повернуть 5%), а ФОПи 1 та 2 груп будуть зобов'язані сплачувати єдиний податок.
- Також повернуть документальні перевірки та штрафи за порушення податкового законодавства та штрафуватимуть за відсутність РРО.