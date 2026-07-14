Податки можна не платити: кому з ФОП дали пільги у липні 2026 року

Не всі українські підприємці зобов'язані сплачувати податки у повному обсязі. Законодавство передбачає низку винятків, які дозволяють окремим категоріям ФОП не сплачувати єдиний податок, військовий збір або єдиний соціальний внесок (ЄСВ).

Хто може не платити єдиний податок і військовий збір

Податковий кодекс передбачає кілька випадків, коли ФОП на спрощеній системі оподаткування можуть скористатися пільгами, повідомляє закон "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування".

1. ФОП із зон бойових дій або окупованих територій

Підприємці першої та другої груп, які були зареєстровані на територіях активних бойових дій або тимчасової окупації, можуть не сплачувати єдиний податок і військовий збір. Пільга діє до завершення відповідних обставин.

2. Відпустка або тривала хвороба

ФОП першої та другої груп мають право один раз на рік не сплачувати єдиний податок протягом одного календарного місяця під час офіційної відпустки або лікарняного. Для цього необхідно підтвердити непрацездатність документами з Електронного реєстру листків непрацездатності.

3. Мобілізація або військова служба за контрактом

Підприємці, яких мобілізували або які добровільно уклали контракт на проходження військової служби, звільняються від сплати єдиного податку, військового збору та ЄСВ на весь період служби. Як доказ підійде інформація з Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов'язаних та резервістів про мобілізацію, укладення контракту чи демобілізацію.

Хто може не сплачувати ЄСВ

Окремі категорії підприємців також звільняються від обов'язкової сплати єдиного соціального внеску за себе. Пільга поширюється на:

підприємців з інвалідністю будь-якої групи;

пенсіонерів;

членів фермерських господарств, які є пенсіонерами або людьми з інвалідністю;

найманих працівників, якщо ЄСВ за них уже сплачує роботодавець;

ФОП на загальній системі оподаткування, які не отримували доходу;

військовослужбовців;

осіб, які здійснюють незалежну професійну діяльність;

підприємців, зареєстрованих на тимчасово окупованих територіях або в районах бойових дій;

громадян, які перебували в російському полоні – протягом усього періоду перебування в неволі та ще шість місяців після звільнення.

До слова, уже зараз український уряд готує чергові зміни для фізичних осіб-підприємців. Реформа, ймовірно, торкнеться другої та третьої груп ФОП спрощеної системи оподаткування.

Реформа не обмежиться лише змінами для підприємців. Міністерство фінансів також працює над законопроєктом щодо оновлення системи адміністрування ПДВ. Реформа проходитиме у два етапи: спочатку вдосконалять механізми контролю та боротьби зі схемами ухилення від сплати ПДВ, а після вступу України до ЄС запроваджуватимуть європейські правила адміністрування цього податку.