Які обмеження доходу для ФОП 3 групи

Найважливіша умова перебування на третій групі – не перевищити встановлений законом річний ліміт доходу, пише YANKIV.

Згідно з Податковим кодексом, у 2026 році максимальний обсяг доходу становить 10 091 049 гривень. Його розрахували, виходячи з мінімальної зарплати, яка діяла станом на 1 січня 2026 року – 8 647 гривень.

Важливо пам'ятати, що навіть якщо мінімальна зарплата протягом року зросте, ліміт доходу ФОП не переглядається. Для розрахунку використовується лише показник, встановлений на початок року.

Які заборонені види діяльності

Попри широкі можливості, третя група не дозволяє займатися окремими видами бізнесу. Серед заборонених напрямків:

організація азартних ігор, букмекерська діяльність та лотереї;

обмін іноземної валюти;

окремі види фінансового посередництва;

управління підприємствами;

виробництво, імпорт, експорт і продаж більшості підакцизних товарів;

видобуток та реалізація корисних копалин;

окремі операції з дорогоцінними металами й дорогоцінним камінням;

діяльність, пов'язана з організацією гастрольних заходів.

Якщо підприємець займається одним із таких видів діяльності, працювати на спрощеній системі він не може.

Чому третя група ФОП залишається популярною

Попри встановлені обмеження, третя група єдиного податку й надалі залишається універсальним варіантом для більшості підприємців.

Вона дозволяє працювати як із фізичними, так і з юридичними особами, співпрацювати з іноземними замовниками та займатися більшістю видів підприємницької діяльності.

Водночас підприємцю потрібно постійно контролювати розмір доходу, перевіряти відповідність своїх КВЕДів вимогам законодавства та виконувати податкові зобов'язання. Недотримання цих правил може призвести до втрати права працювати на спрощеній системі оподаткування.

До слова, у ФОП 3 групи також є певні особливості щодо сплати податків. Спрощена система оподаткування передбачає три основні обов'язкові платежі: єдиний податок (ЄП), військовий збір (ВЗ) і єдиний соціальний внесок (ЄСВ).

Єдиний податок становить 5% від доходу у разі роботи без ПДВ, військовий збір – 1% від фактично отриманого доходу, а ЄСВ – 22% від мінімальної зарплати (1 902,34 гривні на місяць).