Каковы ограничения по доходу для ФЛП 3-й группы

Самое важное условие пребывания в третьей группе – не превысить установленный законом годовой лимит дохода, пишет YANKIV.

Согласно Налоговому кодексу, в 2026 году максимальный объем дохода составляет 10 091 049 гривен. Его рассчитали, исходя из минимальной зарплаты, действовавшей по состоянию на 1 января 2026 года – 8 647 гривен.

Важно помнить, что даже если минимальная зарплата в течение года вырастет, лимит дохода ФЛП не пересматривается. Для расчета используется только показатель, установленный на начало года.

Какие виды деятельности запрещены

Несмотря на широкие возможности, третья группа не позволяет заниматься отдельными видами бизнеса. Среди запрещенных направлений:

организация азартных игр, букмекерская деятельность и лотереи;

обмен иностранной валюты;

отдельные виды финансового посредничества;

управление предприятиями;

производство, импорт, экспорт и продажа большинства подакцизных товаров;

добыча и реализация полезных ископаемых;

отдельные операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями;

деятельность, связанная с организацией гастрольных мероприятий.

Если предприниматель занимается одним из таких видов деятельности, работать по упрощенной системе он не может.

Почему третья группа ФЛП остается популярной

Несмотря на установленные ограничения, третья группа единого налога по-прежнему остается универсальным вариантом для большинства предпринимателей.

Она позволяет работать как с физическими, так и с юридическими лицами, сотрудничать с иностранными заказчиками и заниматься большинством видов предпринимательской деятельности.

В то же время предпринимателю необходимо постоянно контролировать размер дохода, проверять соответствие своих КВЭД требованию законодательства и выполнять налоговые обязательства. Несоблюдение этих правил может привести к потере права работать по упрощенной системе налогообложения.

К слову, у ФЛП 3-й группы также есть определенные особенности в отношении уплаты налогов. Упрощенная система налогообложения предусматривает три основных обязательных платежа: единый налог (ЕН), военный сбор (ВС) и единый социальный взнос (ЕСВ).

Единый налог составляет 5% от дохода в случае работы без НДС, военный сбор – 1% от фактически полученного дохода, а ЕСВ – 22% от минимальной зарплаты (1 902,34 гривны в месяц).