Перехід ФОП на спрощенку: коли це заощадить гроші та як не пропустити терміни

Правильний вибір податкового режиму може вберегти підприємство від серйозних переплат та виснажливих бюрократичних перевірок. Зміна масштабів діяльності чи структури витрат нерідко змушує підприємців повністю переглянути свої підходи до сплати зборів.

Коли єдиний податок стає вигіднішим для гаманця

Вибір системи оподаткування є стратегічним рішенням, від якого безпосередньо залежить підсумковий прибуток кожного підприємця чи компанії. Чимало бізнесів починають діяльність на загальній системі, але зі зміною обсягів доходів постає питання доцільності переходу на єдиний податок. Про це у коментарі 24 Каналу розповів адвокат Сергій Литвиненко.

Головним критерієм для зміни системи є співвідношення доходів і документально підтверджених витрат. На загальній системі ПДФО, військовий збір, ЄСВ або податок на прибуток сплачуються з чистого прибутку, тому для бізнесу з високою маржинальністю та малими витратами (IT, послуги, консалтинг, краса) це створює колосальне податкове навантаження.

У таких випадках перехід на спрощену систему дозволяє сплачувати фіксовану ставку або відсоток від виручки, що суттєво заощаджує кошти.

Крім того, перехід доцільний, якщо клієнтам не потрібен статус платника ПДВ. Це спрощує облік та мінімізує ризики претензій з боку податківців під час перевірок.

Які вимоги та терміни переходу діють зараз

Змінити систему оподаткування можна лише з початку наступного календарного кварталу. Для цього платник податків зобов'язаний подати заяву та розрахунок доходу за попередній рік до контролюючого органу не пізніше ніж за 15 календарних днів до початку нового кварталу.

Обов'язковими умовами є повна відсутність податкового боргу, а також чітка відповідність бізнесу встановленим граничним лімітам доходу, дозволеним КВЕДам та кількості працівників. У разі сумнівів експерти радять залучати податкових юристів для оцінки фінансової вигоди та усунення ризиків відмови.

Хто з ФОП не може працювати на спрощеній системі

Спрощена система оподаткування передбачає особливий порядок сплати податків та ведення обліку, тому не всі підприємці, які працюють з інтернет-послугами, можуть її обрати. Водночас для різних видів діяльності діють свої вимоги:

ФОП, які надають послуги доступу до мережі інтернет, можуть бути платниками єдиного податку виключно третьої групи. Але для цього вони мають відповідати всім вимогам, передбаченим для цієї групи.

Але для цього вони мають відповідати всім вимогам, передбаченим для цієї групи. Тобто сам факт роботи у сфері інтернет-послуг ще не означає автоматичної заборони на спрощену систему.

Тому підприємцям у цій сфері варто окремо перевірити, які саме послуги вони фактично надають, як організована їхня робота з мережами та чи не підпадає діяльність під заборону для платників єдиного податку.