Когда единый налог становится выгоднее для кошелька

Выбор системы налогообложения является стратегическим решением, от которого напрямую зависит итоговая прибыль каждого предпринимателя или компании. Многие предприятия начинают свою деятельность на общей системе, но с изменением объемов доходов возникает вопрос о целесообразности перехода на единый налог. Об этом в комментарии 24 Канала рассказал адвокат Сергей Литвиненко.

Главным критерием для смены системы является соотношение доходов и документально подтвержденных расходов. На общей системе НДФЛ, военный сбор, ЕСВ или налог на прибыль уплачиваются с чистой прибыли, поэтому для бизнеса с высокой маржой и небольшими расходами (ИТ, услуги, консалтинг, индустрия красоты) это создает колоссальную налоговую нагрузку.

В таких случаях переход на упрощенную систему позволяет уплачивать фиксированную ставку или процент от выручки, что существенно экономит средства.

Кроме того, переход целесообразен, если клиентам не нужен статус плательщика НДС. Это упрощает учет и минимизирует риски претензий со стороны налоговиков во время проверок.

Какие требования и сроки перехода действуют сейчас

Изменить систему налогообложения можно только с начала следующего календарного квартала. Для этого налогоплательщик обязан подать заявление и расчет дохода за предыдущий год в контролирующий орган не позднее чем за 15 календарных дней до начала нового квартала.

Обязательными условиями являются полное отсутствие налоговой задолженности, а также четкое соответствие бизнеса установленным предельным лимитам дохода, разрешенным КВЭДам и количеству работников. В случае сомнений эксперты советуют привлекать налоговых юристов для оценки финансовой выгоды и устранения рисков отказа.

Кто из ФЛП не может работать по упрощенной системе

Упрощенная система налогообложения предусматривает особый порядок уплаты налогов и ведения учета, поэтому не все предприниматели, работающие с интернет-услугами, могут ее выбрать. В то же время для различных видов деятельности действуют свои требования:

ФЛП, предоставляющие услуги доступа к сети Интернет, могут быть плательщиками единого налога исключительно третьей группы. Но для этого они должны соответствовать всем требованиям, предусмотренным для этой группы.

Но для этого они должны соответствовать всем требованиям, предусмотренным для этой группы. То есть сам факт работы в сфере интернет-услуг еще не означает автоматического запрета на упрощенную систему.

Поэтому предпринимателям в этой сфере стоит отдельно проверить, какие именно услуги они фактически предоставляют, как организована их работа с сетями и не подпадает ли их деятельность под запрет для плательщиков единого налога.