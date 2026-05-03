Что вообще такое общая система налогообложения?

Но при условии, если они не выбрали упрощенную систему, о чем сообщает юридическая компания YANKIV.

В частности такая система делится на два типа. То есть отдельно для ФЛП и отдельно для ООО (общество с ограниченной ответственностью).

Для ФЛП установлены следующие показатели:

18% налог на доходы физических лиц;

5% военный сбор;

20% НДС (при обороте свыше 1 миллиона гривен);

прямой вывод средств без дополнительных налогов.

Для ООО:

18% налог на прибыль предприятий;

20% НДС (при обороте свыше 1 миллиона гривен).

Обратите внимание! При выплате дивидендов: дополнительно следует уплатить 5% НДФЛ, а также 5% военного сбора.

В материале Новости.LIVE объяснили, какие есть преимущества именно общей системы налогообложения. Например, отсутствует лимит дохода. Предприниматель можно зарабатывать хоть 100 миллионов гривен без необходимости делить прибыль между родственниками, знакомыми или сторонними партнерами, которые согласились на дробление.

Такое происходит, когда у человека растет оборота до того уровня, который просто недопустим на его группе единого налога. Тогда и начинается реализация схемы дробления.

Следует также добавить, что ФЛП на общей системе платит налог на доходы физических лиц и военный сбор с чистого дохода. Ставка на общей системе выше, чем на едином налоге, но правильное ведение учета расходов минимизирует нагрузку.

Еще одна проблема – КВЭДы. Когда ФЛП на упрощенной системе ведет деятельность по незарегистрированным КВЭД, то ему грозит аннулирование ЕН. В то же время для ФЛП на общей системе такой проблемы просто не существует.

Важно! Кроме того, проживая за границей, можно официально платить налоги с деятельности.

Что еще стоит знать об общей системе?

Напомним, что ФЛП уже не смогут отказаться от от единого налога в этом году. Соответствующее заявление подают только до 20 марта. Об этом сообщал эксперт Михаил Смоковыч.

Но есть еще один важный нюанс. Если человек в этом году перешел с упрощенной системы на "загалку", то вернуться обратно на единый налог можно будет только в следующем году.

Переход на общую систему налогообложения может быть выгодным для предпринимателей. Но следует также учесть ее недостатки. Например, эта система предусматривает высокие налоги и сложный учет. Кроме того, здесь присутствуют требования к первичным документам.

В то же время "дробление" сейчас является опасным вариантом для ФЛП. Это грозит штрафами, блокировкой счетов и тому подобное.