Бум відкриттів: в Україні зареєстрували найбільше ФОПів за останні 2 роки

У липні-вересні 2025 року українці зареєстрували 77,4 тисячі ФОП. Це найвищий квартальний показник реєстрацій щонайменше за останні два роки.

У яких сферах набільше відкривали ФОП?

Показник 3 кварталу на чверть більший, ніж у попередньому кварталі, повідомляє 24 Канал з посиланням на YC.Market.

Темпи започаткування власної справи значно прискорилися і у порівнянні з торішнім рівнем: третій квартал 2025-го дав майже на 38% більше нових реєстрацій ФОП, ніж аналогічний період 2024 року.

Перше місце за кількістю нових реєстрацій ФОП утримує роздрібна торгівля . У цій галузі у 3 кварталі 2025 року зареєстровано найбільше ФОП – 22,3 тисячі нових підприємців.

ІТ-сектор – ще один стовп малого підприємництва – посів одне з лідируючих місць за обсягом реєстрацій. В ІТ зареєструвалися 8,9 тисяч нових ФОП.

Не менш показовими є сфери транспорту і логістики, харчового бізнесу, оптової торгівлі, освіти та реклами.

Помітне зростання кількості нових реєстрацій відбулося навіть у тих галузях, що раніше були в стагнації – наприклад, видавнича діяльність (+79% нових ФОП до минулого року) свідчить про певне відновлення інфомедійного та книговидавничого бізнесу.

У яких сферах відкрили найбільше ФОП / інфографіка YC.Market

Отже, структура нових ФОП все більше відображає адаптацію економіки до умов війни: на порядку денному логістика, виробництво, технічні послуги та освіта.

У яких містах найбільше відкривали ФОП?

Найбільша активність сконцентрована у ключових економічних центрах країни:

Київ продовжує лідирувати: у столиці за три місяці зареєстровано 10,4 тисячі нових ФОП, що на 21% більше, ніж у попередньому кварталі;

Дніпропетровська область впевнено займає друге місце – тут зареєстрували майже 8 тисяч ФОП (на 40% більше, ніж у другому кварталі);

Далі в списку йдуть Львівська область (6 тисяч нових реєстрацій ФОП), Київська область (5,8 тисяч), Харківська (5,6 тисяч), Одеська (5,5 тисяч). Ця шістка найбільших регіонів за реєстраціями забезпечила близько половини всіх нових ФОПів у країні.

Серед другої половини топ-10 регіонів за кількістю нових реєстрацій ФОП також є цікаві моменти. Полтавська область піднялася на 7-му позицію із показником 3,2 тисячі реєстрацій. Висока підприємницька активність тут може пояснюватися відносною безпекою регіону та припливом бізнесів, релокованих зі сходу

Вінницька область займає 8-ме місце (3,1 тисячі відкриттів), а Хмельницька – 9-те (2,6 тисячі). Замикає десятку Івано-Франківська область (2,4 тисячі). Загалом, усі регіони мають спільну рису: кількість реєстрацій там значно перевищує кількість припинень бізнесу.

