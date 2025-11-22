Бум открытий: в Украине зарегистрировали больше всего ФЛП за последние 2 года

В июле-сентябре 2025 года украинцы зарегистрировали 77,4 тысячи ФЛП. Это самый высокий квартальный показатель регистраций как минимум за последние два года.

В каких сферах больше всего открывали ФЛП?

Показатель 3 квартала на четверть больше, чем в предыдущем квартале, сообщает 24 Канал со ссылкой на YC.Market.

Темпы открытия собственного дела значительно ускорились и по сравнению с прошлогодним уровнем: третий квартал 2025-го дал почти на 38% больше новых регистраций ФЛП, чем аналогичный период 2024 года.

Первое место по количеству новых регистраций ФЛП удерживает розничная торговля . В этой области в 3 квартале 2025 года зарегистрировано больше всего ФЛП – 22,3 тысячи новых предпринимателей.

. В этой области в 3 квартале 2025 года зарегистрировано больше всего ФЛП – 22,3 тысячи новых предпринимателей. ИТ-сектор – еще один столп малого предпринимательства – занял одно из лидирующих мест по объему регистраций. В ИТ зарегистрировались 8,9 тысяч новых ФЛП.

– еще один столп малого предпринимательства – занял одно из лидирующих мест по объему регистраций. В ИТ зарегистрировались 8,9 тысяч новых ФЛП. Не менее показательными являются сферы транспорта и логистики, пищевого бизнеса, оптовой торговли, образования и рекламы.

Заметный рост количества новых регистраций произошло даже в тех отраслях, что ранее были в стагнации – например, издательская деятельность (+79% новых ФЛП к прошлому году) свидетельствует об определенном восстановлении инфомедийного и книгоиздательского бизнеса.

Итак, структура новых ФЛП все больше отражает адаптацию экономики к условиям войны: на повестке дня логистика, производство, технические услуги и образование.

В каких городах больше всего открывали ФЛП?

Наибольшая активность сконцентрирована в ключевых экономических центрах страны:

Киев продолжает лидировать: в столице за три месяца зарегистрировано 10,4 тысячи новых ФЛП, что на 21% больше, чем в предыдущем квартале;

продолжает лидировать: в столице за три месяца зарегистрировано 10,4 тысячи новых ФЛП, что на 21% больше, чем в предыдущем квартале; Днепропетровская область уверенно занимает второе место – здесь зарегистрировали почти 8 тысяч ФЛП (на 40% больше, чем во втором квартале);

уверенно занимает второе место – здесь зарегистрировали почти 8 тысяч ФЛП (на 40% больше, чем во втором квартале); Далее в списке идут Львовская область (6 тысяч новых регистраций ФЛП), Киевская область (5,8 тысяч), Харьковская (5,6 тысяч), Одесская (5,5 тысяч). Эта шестерка крупнейших регионов по регистрациям обеспечила около половины всех новых ФЛП в стране.

Среди второй половины топ-10 регионов по количеству новых регистраций ФЛП также есть интересные моменты. Полтавская область поднялась на 7-ю позицию с показателем 3,2 тысячи регистраций. Высокая предпринимательская активность здесь может объясняться относительной безопасностью региона и притоком бизнесов, релокованих с востока

Винницкая область занимает 8-е место (3,1 тысячи открытий), а Хмельницкая – 9-е (2,6 тысячи). Замыкает десятку Ивано-Франковская область (2,4 тысячи). В общем, все регионы имеют общую черту: количество регистраций там значительно превышает количество прекращений бизнеса.

