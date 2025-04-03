Маскування росіян: Forbes змінив країну проживання для 24 російських мільярдерів

У свіжому рейтингу найбагатших людей світу, опублікованому 1 квітня журналом Forbes, 24 мільярдери, які в минулорічному списку вважалися росіянами, тепер зазначені як представники інших держав.

Росіяни "замаскувались"

За підрахунками "Агентства", найбільше підприємців, які змінили свою країну проживання у рейтингу Forbes, тепер представляють Швейцарію, на другому місці – Ізраїль, передає 24 Канал.

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Серед тих, хто змінив країну проживання у рейтингу, – вдова колишнього мера Москви Юрія Лужкова Олена Батуріна, яка тепер представлена як громадянка Великої Британії.

Колишній віцепрезидент "Лукойлу" Леонід Федун тепер асоціюється з Монако, співзасновник "Альфа-Груп" Олексій Кузьмичов – з Францією, а екс-президент Альфа-Банку Петро Авен – з Латвією.

Також співзасновник "Яндекса" Аркадій Волож і колишній співвласник Rambler Group Олександр Мамут зазначені у списку як бізнесмени з Ізраїлю.

ЗМІ зазначає, що такі зміни у вказаній країні проживання зазвичай вносяться на вимогу самих бізнесменів або їхніх представників.