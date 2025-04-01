Маск знову найбагатша людина світу

Таким чином Ілон Маск повернув собі перше місце у списку найбагатших мільярдерів світу, повідомляє 24 Канал з посиланням на рейтинг Forbes. Статки Маска зросли на 147 мільярдів доларів порівняно з минулим роком.

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Востаннє він очолював цей рейтинг у 2022 році.

Рейтинг мільярдерів світу

Перше місце – Ілон Маск . Його статки тепер становлять 342 мільярда доларів.

. Його статки тепер становлять Друге місце посів засновник Meta Марк Цукерберг зі статками 216 мільярдів доларів (+39 мільярдів доларів за рік).

зі статками 216 мільярдів доларів (+39 мільярдів доларів за рік). Третє місце залишилося за Джеффом Безосом (Amazon) – 215 мільярдів доларів(+21 мільярд доларів).

(Amazon) – 215 мільярдів доларів(+21 мільярд доларів). Четверту позицію зайняв співзасновник Oracle Ларрі Еллісон із 192 мільярда доларів(+51 мільярд доларів).

із 192 мільярда доларів(+51 мільярд доларів). П'яте місце цього року дісталося Бернару Арно (LVMH) та його родині. Їхні статки скоротилися на 55 мільярдів доларів – до 178 мільярдів доларів. Зауважимо, що у 2023 році Арно очолював рейтинг, а тепер втратив лідерство.

Рейтинг найбагатших мільярдерів світу / Інфографіка Forbes

До першої десятки також увійшли:

Уоррен Баффет (Berkshire Hathaway) – 154 мільярди доларів.

Ларрі Пейдж (Google) – 144 мільярди доларів.

Сергій Брін (Google) – 138 мільярдів доларів.

Амансіо Ортега (Inditex, Zara) – 124 мільярди доларів.

Стів Балмер (екс-CEO Microsoft) – 118 мільярдів доларів.

Значне зростання статків Маска та інших технологічних лідерів підтверджує, що IT-бізнес залишається "головним генератором надприбутків" у сучасному світі.