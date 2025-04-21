Власник "Сільпо" відкрив магазин Carrefour у Польщі – перший у партнерстві

Українська Fozzy Group, відома мережею супермаркетів "Сільпо", спільно з польським менеджером Мацеєм Гавронським створила у Польщі нову компанію IDKFA IDCLIP, яка стала офіційним франчайзі французької ритейл-мережі Carrefour.

Спільна компанія з польським партнером

Про це повідомило профільне видання Wiadomoscihandlowe.pl, передає 24 Канал.

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У структурі власності IDKFA IDCLIP:

90% володіє Fozzy Holdings Limited

10% належать Мацею Гавронському

Перший магазин Carrefour у межах цього партнерства вже відкрився в Познані.

Хто стоїть за Fozzy Group

Як зазначає видання, кінцевим бенефіціаром компанії є українець Володимир Костельман – засновник і президент Fozzy Group, який започаткував бізнес у 1997 році в Києві.

Станом на кінець 2023 року Fozzy Group керувала 826 магазинами в Україні, серед яких:

супермаркети "Сільпо"

магазини біля дому "Фора"

оптові гіпермаркети Fozzy

дискаунтери Thrash!

аптеки "Біла ромашка"

виробництва, зокрема Ніжинський консервний завод

Carrefour – один із найбільших ритейлерів світу

Французький ритейл-гігант Carrefour – найбільший у Європі та другий у світі після Walmart. Компанія працює у 30 країнах.

За словами Мацея Гавронського, у Польщі Fozzy виступає переважно як фінансовий інвестор, тоді як операційне управління – на польській стороні.

Інтерес до активів і розширення

Нагадаємо, що у лютому 2024 року Антимонопольний комітет України дозволив ексвласникам мережі "Караван" Андрію Гордієнку та Сергію Хрипку через ТОВ "Агродім Лідер" придбати компанію "ТОВ Білорусь", що належить співвласнику Fozzy Group Володимиру Костельману.