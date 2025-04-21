Совместная компания с польским партнером

Об этом сообщило профильное издание Wiadomoscihandlowe.pl, передает 24 Канал.

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В структуре собственности IDKFA IDCLIP:

90% владеет Fozzy Holdings Limited

10% принадлежат Мацею Гавронскому

Первый магазин Carrefour в рамках этого партнерства уже открылся в Познани.

Кто стоит за Fozzy Group

Как отмечает издание, конечным бенефициаром компании является украинец Владимир Костельман – основатель и президент Fozzy Group, который начал бизнес в 1997 году в Киеве.

По состоянию на конец 2023 года Fozzy Group управляла 826 магазинами в Украине, среди которых:

супермаркеты "Сильпо"

магазины у дома "Фора"

оптовые гипермаркеты Fozzy

дискаунтеры Thrash!

аптеки "Белая ромашка"

производства, в частности Нежинский консервный завод

Carrefour – один из крупнейших ритейлеров мира

Французский ритейл-гигант Carrefour – крупнейший в Европе и второй в мире после Walmart. Компания работает в 30 странах.

По словам Мацея Гавронского, в Польше Fozzy выступает преимущественно как финансовый инвестор, тогда как операционное управление – на польской стороне.

Интерес к активам и расширение

Напомним, что в феврале 2024 года Антимонопольный комитет Украины разрешил экс-владельцам сети "Караван" Андрею Гордиенко и Сергею Хрипко через ООО "Агродом Лидер" приобрести компанию "ООО Беларусь", принадлежащую совладельцу Fozzy Group Владимиру Костельману.