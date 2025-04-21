Спільна компанія з польським партнером
Про це повідомило профільне видання Wiadomoscihandlowe.pl, передає 24 Канал.
Дивіться також Від тракторів до дронів: як українець перезапускає легендарну польську Ursus
У структурі власності IDKFA IDCLIP:
- 90% володіє Fozzy Holdings Limited
- 10% належать Мацею Гавронському
Перший магазин Carrefour у межах цього партнерства вже відкрився в Познані.
Хто стоїть за Fozzy Group
Як зазначає видання, кінцевим бенефіціаром компанії є українець Володимир Костельман – засновник і президент Fozzy Group, який започаткував бізнес у 1997 році в Києві.
Станом на кінець 2023 року Fozzy Group керувала 826 магазинами в Україні, серед яких:
- супермаркети "Сільпо"
- магазини біля дому "Фора"
- оптові гіпермаркети Fozzy
- дискаунтери Thrash!
- аптеки "Біла ромашка"
- виробництва, зокрема Ніжинський консервний завод
Carrefour – один із найбільших ритейлерів світу
Французький ритейл-гігант Carrefour – найбільший у Європі та другий у світі після Walmart. Компанія працює у 30 країнах.
За словами Мацея Гавронського, у Польщі Fozzy виступає переважно як фінансовий інвестор, тоді як операційне управління – на польській стороні.
Інтерес до активів і розширення
Нагадаємо, що у лютому 2024 року Антимонопольний комітет України дозволив ексвласникам мережі "Караван" Андрію Гордієнку та Сергію Хрипку через ТОВ "Агродім Лідер" придбати компанію "ТОВ Білорусь", що належить співвласнику Fozzy Group Володимиру Костельману.