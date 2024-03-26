Домовленості ще немає: французька сторона закликає обмежити імпорт певних українських товарів

В Євросоюзі ще не досягли консенсусу щодо обмеження імпорту чутливих товарів з України. Франція закликає запровадити середній рівень між 2021 та 2023 роками для можливого безмитного продажу певної кількості продуктів з України.

Про це повідомив міністр сільського господарства та продовольчого суверенітету Франції Марк Фено перед засіданням Ради ЄС з аграрних питань, передає кореспондентка 24 Каналу у Брюсселі.

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Такі заходи допоможуть обмежити вільний продаж м’яса птиці, цукру, яєць та вівса. Міністр сільського господарства Франції закликає додати до цього списку м’яку пшеницю та ячмінь.

На сьогодні жодної домовленості не досягнуто. Франція, разом з іншими країнами-членами, відстоює дуже чітку позицію з цього питання,

– сказав Фено.

Він наголошує, що підтримка для України має продовжуватися, водночас вона не має бути дезорганізованою і дестабілізувати ринки. Фено каже, що українці не винні у ситуації, яка зараз склалася. За його словами, вся провина лежить на Путіні, який блокує доступ України до її природного ринку на глобальному півдні.

Загалом, це заходи, вжиті Володимиром Путіним, стратегія, прийнята Росією, яка є стратегією дезорганізації ринку, як на виході з України, так і на вході, якщо можна так сказати, оскільки Росія намагається перешкодити Україні вийти на свої природні експортні ринки, які не є європейськими ринками,

– додав французький міністр.

Міністр сільського господарства заявив, що він також підтримує запровадження підвищених тарифів на російську агропродукцію.

Латвія виступає за продовження безмитної торгівлі

Міністр сільського господарства Латвії Армандс Краузе зазначив, що країна виступає за продовження безмитної торгівлі з Україною, але з певними обмеженнями. Також Краузе додав, що Латвія підтримує повне обмеження російських агропродуктів на європейський внутрішній ринок.

Латвійський міністр привітав пропозицію Єврокомісії, яка хоче підвищити митні тарифи на зернові, олію, насіння та продукти їх перероблення.

Ми вітаємо це, але наша позиція полягає в тому, щоб продовжувати працювати й додавати інші продукти, тому що ми виступаємо за всі харчові та сільськогосподарські товари,

– сказав Краузе.

Він додав, що Латвія підтримує продовження безмитної торгівлі з Києвом, однак з обмеженнями експорту чутливих товарів на рівні 2022 – 2023 років.