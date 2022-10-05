Французька Decathlon відновлює роботу магазинів в Україні: що з бізнесом компанії у Росії

Французька мережа спортивних товарів Decathlon відновлює роботу магазинів в Україні. Всі три точки продажу компанії у Києві відчиняться вже 7 жовтня.

Про це ритейлер повідомив у листі українським клієнтам, передає видання Forbes. Тим часом магазини Decathlon у Росії наразі залишаться зачиненими.

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Decathlon відновлює діяльність в Україні

Компанія з 7 жовтня має намір відкрити всі свої магазини в українській столиці:

"Біличі" на вулиці Берковецькій,

"Почайна" на проспекті Степана Бандери,

"Проспект" на вулиці Гната Хоткевича.

Зазначається, що точки продажу працюватимуть щодня з 10 ранку до 20 години вечора. Якщо ж лунатимуть сирени повітряної тривоги, магазини компанії зачинятимуться до відбою сигналу.

Крім того, мережа вже почала приймати замовлення від своїх клієнтів через сайт. Доставляють товари "Новою поштою" у всі нині відкриті відділення та поштомати оператора по всій Україні.

Діяльність компанії під час повномасштабної війни

Зауважимо, що Decathlon призупинила роботу в Україні після початку повномасштабного вторгнення Росії. Французька компанія підкреслює, що весь цей час підтримувала 125 своїх українських співробітників.

Тим часом підрозділ солідарності мережі у Польщі зібрав обладнання та продукти першої необхідності загальною вартістю 2,6 мільйона євро. Decathlon також започаткувала фонд загальною сумою 1 мільйон євро, щоб підтримати постраждалих від війни українців.

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Свої магазини у Росії Decathlon зачинила наприкінці березня. Водночас, мережа заявила й про підтримку команди з близько 2 500 російських співробітників. Однак поставки товарів до країни-агресорки припинилися, й нині точки продажу французької мережі там залишаються зачиненими.

Зауважимо, що окрім Києва в Україні Decathlon також мала магазин в Одесі – він розміщувався в обстріляному росіянами торговому центрі "Рів'єра". До слова, у травні мережа вже намагалась відновити роботу інтернет-магазину та точки продажу на Почайній. Проте, після ракетного удару росіян по ТЦ "Амстор" у Кременчуці 27 червня, заявила, що знову припиняє діяльність в Україні.