Французька компанія в обхід санкцій постачає запчастини для російських літаків

Попри міжнародні санкції проти Росії, французька фірма, розташована в Шатору, продовжує постачати авіаобладнання для російських літаків, якими користуються вищі військові та політичні лідери Росії. Йдеться про передові системи, що управляють усім бортовим обладнанням з кабіни пілота.

Як компанія співпрацює з агресором

Таке обладнання встановлюється компанією PGA, французькою філією американської корпорації Astronics. Французькі журналісти провели розслідування, як компанія обслуговує, модернізує та устаткує літаки російських високопосадовців і олігархів, працюючи з Шатору у Франції.

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Щоб обладнати, модернізувати або просто обслуговувати літаки російських лідерів і олігархів, російська влада звертається до фахівців компанії, розташованої за кілька тисяч кілометрів в Шатору, в самому серці Франції. Саме тут розташовується PGA – французька дочірня компанія американської групи Astronics зі штаб-квартирою в штаті Нью-Йорк, що спеціалізується на авіоніці,

– йдеться у розслідуванні.

За словами авторів розслідування, тепер Володимир Путін, Дмитро Медведєв, Сергій Шойгу та інші фігури російського режиму можуть користуватися сучасною французькою технологією, яка забезпечує захищений зв'язок для їхніх мобільних телефонів.

Як компанія обходить санкції

! З початком війни бізнес не зменшився, а навпаки, розширився, принісши компанії від 4 до 5 мільйонів євро за оснащення семи літаків. Серед літаків, які користуються послугами компанії, є Іл-96 та Сухой 100.

За інформацією з джерела, для обходу санкцій французька компанія PGA використовує спеціальну логістику. Вона відправляє свої комплекти в контейнерах, які заповнені камерами, кабелями та електронікою, до компанії в Єревані, столиці Вірменії, де розташована майстерня на території колишньої радянської бази.

Проте цей маршрут зазнав змін через погіршення російсько-вірменських відносин. Тепер контейнери направляють прямісінько з Єревана до Москви, де обладнання монтується на секретному аеродромі.

! Відстежити місцезнаходження вантажів вдалося завдяки трекерам – пристроям для відстеження, які прикріплюють до вантажу. Оплати за послуги PGA проводять через Дубай (Об'єднані Арабські Емірати)