Как компания сотрудничает с агрессором

Такое оборудование устанавливается компанией PGA, французским филиалом американской корпорации Astronics. Французские журналисты провели расследование, как компания обслуживает, модернизирует и оборудует самолеты российских чиновников и олигархов, работая с Шатору во Франции.

Читайте также Темпы российской нефтепереработки приближают к 11-месячному минимуму

Чтобы оборудовать, модернизировать или просто обслуживать самолеты российских лидеров и олигархов, российские власти обращаются к специалистам компании, расположенной за несколько тысяч километров в Шатору, в самом сердце Франции. Именно здесь располагается PGA – французская дочерняя компания американской группы Astronics со штаб-квартирой в штате Нью-Йорк, специализирующаяся на авионике,

– говорится в расследовании.

По словам авторов расследования, теперь Владимир Путин, Дмитрий Медведев, Сергей Шойгу и другие фигуры российского режима могут пользоваться современной французской технологией, которая обеспечивает защищенную связь для их мобильных телефонов.

Интересно! С началом войны бизнес не уменьшился, а наоборот, расширился, принеся компании от 4 до 5 миллионов евро за оснащение семи самолетов. Среди самолетов, которые пользуются услугами компании, есть Ил-96 и Сухой 100.

Как компания обходит санкции

По информации из источника, для обхода санкций французская компания PGA использует специальную логистику. Она отправляет свои комплекты в контейнерах, которые заполнены камерами, кабелями и электроникой, в компанию в Ереване, столице Армении, где расположена мастерская на территории бывшей советской базы.

Однако этот маршрут претерпел изменения из-за ухудшения российско-армянских отношений. Теперь контейнеры направляют прямо из Еревана в Москву, где оборудование монтируется на секретном аэродроме.

К слову! Отследить местонахождение грузов удалось благодаря трекерам – устройствам для отслеживания, которые прикрепляют к грузу. Оплаты за услуги PGA проводят через Дубай (Объединенные Арабские Эмираты)