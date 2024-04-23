Как компания сотрудничает с агрессором
Такое оборудование устанавливается компанией PGA, французским филиалом американской корпорации Astronics. Французские журналисты провели расследование, как компания обслуживает, модернизирует и оборудует самолеты российских чиновников и олигархов, работая с Шатору во Франции.
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Чтобы оборудовать, модернизировать или просто обслуживать самолеты российских лидеров и олигархов, российские власти обращаются к специалистам компании, расположенной за несколько тысяч километров в Шатору, в самом сердце Франции. Именно здесь располагается PGA – французская дочерняя компания американской группы Astronics со штаб-квартирой в штате Нью-Йорк, специализирующаяся на авионике,
– говорится в расследовании.
По словам авторов расследования, теперь Владимир Путин, Дмитрий Медведев, Сергей Шойгу и другие фигуры российского режима могут пользоваться современной французской технологией, которая обеспечивает защищенную связь для их мобильных телефонов.
Как компания обходит санкции
По информации из источника, для обхода санкций французская компания PGA использует специальную логистику. Она отправляет свои комплекты в контейнерах, которые заполнены камерами, кабелями и электроникой, в компанию в Ереване, столице Армении, где расположена мастерская на территории бывшей советской базы.
Однако этот маршрут претерпел изменения из-за ухудшения российско-армянских отношений. Теперь контейнеры направляют прямо из Еревана в Москву, где оборудование монтируется на секретном аэродроме.