Як компанія співпрацює з агресором
Таке обладнання встановлюється компанією PGA, французькою філією американської корпорації Astronics. Французькі журналісти провели розслідування, як компанія обслуговує, модернізує та устаткує літаки російських високопосадовців і олігархів, працюючи з Шатору у Франції.
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Щоб обладнати, модернізувати або просто обслуговувати літаки російських лідерів і олігархів, російська влада звертається до фахівців компанії, розташованої за кілька тисяч кілометрів в Шатору, в самому серці Франції. Саме тут розташовується PGA – французька дочірня компанія американської групи Astronics зі штаб-квартирою в штаті Нью-Йорк, що спеціалізується на авіоніці,
– йдеться у розслідуванні.
За словами авторів розслідування, тепер Володимир Путін, Дмитро Медведєв, Сергій Шойгу та інші фігури російського режиму можуть користуватися сучасною французькою технологією, яка забезпечує захищений зв'язок для їхніх мобільних телефонів.
Як компанія обходить санкції
За інформацією з джерела, для обходу санкцій французька компанія PGA використовує спеціальну логістику. Вона відправляє свої комплекти в контейнерах, які заповнені камерами, кабелями та електронікою, до компанії в Єревані, столиці Вірменії, де розташована майстерня на території колишньої радянської бази.
Проте цей маршрут зазнав змін через погіршення російсько-вірменських відносин. Тепер контейнери направляють прямісінько з Єревана до Москви, де обладнання монтується на секретному аеродромі.