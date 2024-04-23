Як компанія співпрацює з агресором

Таке обладнання встановлюється компанією PGA, французькою філією американської корпорації Astronics. Французькі журналісти провели розслідування, як компанія обслуговує, модернізує та устаткує літаки російських високопосадовців і олігархів, працюючи з Шатору у Франції.

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Щоб обладнати, модернізувати або просто обслуговувати літаки російських лідерів і олігархів, російська влада звертається до фахівців компанії, розташованої за кілька тисяч кілометрів в Шатору, в самому серці Франції. Саме тут розташовується PGA – французька дочірня компанія американської групи Astronics зі штаб-квартирою в штаті Нью-Йорк, що спеціалізується на авіоніці,

– йдеться у розслідуванні.

За словами авторів розслідування, тепер Володимир Путін, Дмитро Медведєв, Сергій Шойгу та інші фігури російського режиму можуть користуватися сучасною французькою технологією, яка забезпечує захищений зв'язок для їхніх мобільних телефонів.

Цікаво! З початком війни бізнес не зменшився, а навпаки, розширився, принісши компанії від 4 до 5 мільйонів євро за оснащення семи літаків. Серед літаків, які користуються послугами компанії, є Іл-96 та Сухой 100.

Як компанія обходить санкції

За інформацією з джерела, для обходу санкцій французька компанія PGA використовує спеціальну логістику. Вона відправляє свої комплекти в контейнерах, які заповнені камерами, кабелями та електронікою, до компанії в Єревані, столиці Вірменії, де розташована майстерня на території колишньої радянської бази.

Проте цей маршрут зазнав змін через погіршення російсько-вірменських відносин. Тепер контейнери направляють прямісінько з Єревана до Москви, де обладнання монтується на секретному аеродромі.

До слова! Відстежити місцезнаходження вантажів вдалося завдяки трекерам – пристроям для відстеження, які прикріплюють до вантажу. Оплати за послуги PGA проводять через Дубай (Об'єднані Арабські Емірати)