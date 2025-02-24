Продано за борги: лідера сирного ринку купили за півціни

Один із найвідоміших виробників сиру в Україні – завод "Гадячсир" – продали на аукціоні за 44,03 мільйона гривень. Торги відбулися 17 лютого в системі Прозорро, їх проводили у межах банкрутства підприємства.

"Гадячсир" отримав нового власника

Новим власником став молочний холдинг "Провіант" із Чернігівщини, що належить Валентину Запорощуку. Він уже володіє брендами ТМ "Ічня" та TM MamaMilla, а також має досвід виходу на міжнародні ринки. Про деталі угоди інформує 24 Канал з посиланням на дані Прозорро.

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Довідково. У 2012 – 2013 роках група Гадячсира входила до рейтингу 200 найбільших корпорацій України за версією Forbes.

Як змінювалася ціна заводу

Перший аукціон у вересні 2024 року стартував із 99,2 мільйона гривень, але не відбувся через відсутність охочих. Повторний аукціон пройшов за голландською процедурою зі зниженням ціни: стартова сума складала 73,4 мільйнів гривень, але фінальна виявилася майже вдвічі меншою.

Разом із заводом новий власник отримає промислові будівлі, склади, земельні ділянки загальною площею 4,7 га, а також близько 900 одиниць обладнання.

Як "Гадячсир" опинився у боргах Компанія оголосила банкрутство у 2023 році. Завод входив до холдингу "Альміра", пов'язаного з бізнесменом Русланом Бадаєвим, а серед офіційних бенефіціарів вказаний Олег Балюк. На початку 2010-х "Гадячсир" приносив до 1 мільярд гривень річного доходу, а основний експорт сиру йшов до Росії. Проте до 2023 року підприємство накопичило борги на 2,6 мільярдів гривень, включаючи невиплачені зарплати та заборгованість перед постачальниками.

Наразі ж, згідно з умовами угоди, "Провіант" має повністю розрахуватися за покупку до 4 березня 2025 року. Чи поверне новий власник колишню славу "Гадячсиру" – покаже час.