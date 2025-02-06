Майно екс-охоронця Януковича, потрапило під конфіскацію

Про це повідомила пресслужба Мін'юсту, інформує 24 Канал. Об'єкт розташований в селі Поляниця, на території курорту Буковель, і належав компанії "Амстел-скі", засновником якої є В'ячеслав Заневський.

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У березні 2023 року цей готель був заарештований. Під конфіскацію потрапило й інше майно Заневського, зокрема:

дві квартири,

чотири паркомісця,

12 земельних ділянок,

кілька об'єктів інтелектуальної власності,

автомобіль,

10 одиниць зброї,

300 000 гривень.

Що відомо про Заневського

За даними Міністерства юстиції, після початку повномасштабного вторгнення Заневський займався питаннями безпеки на російських об'єктах, зокрема, брав участь у будівництві мосту через річку Кальміус у тимчасово окупованому Маріуполі.

Також його підозрюють у допомозі російським окупантам у виявленні патріотично налаштованих громадян України, які залишилися на захоплених територіях.