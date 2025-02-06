Имущество экс-охранника Януковича, попало под конфискацию
Об этом сообщила пресс-служба Минюста, информирует 24 Канал. Объект расположен в селе Поляница, на территории курорта Буковель, и принадлежал компании "Амстел-ски", основателем которой является Вячеслав Заневский.
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В марте 2023 года этот отель был арестован. Под конфискацию попало и другое имущество Заневского, в частности:
- две квартиры,
- четыре паркоместа,
- 12 земельных участков,
- несколько объектов интеллектуальной собственности,
- автомобиль,
- 10 единиц оружия,
- 300 000 гривен.
Что известно о Заневском
По данным Министерства юстиции, после начала полномасштабного вторжения Заневский занимался вопросами безопасности на российских объектах, в частности, участвовал в строительстве моста через реку Кальмиус во временно оккупированном Мариуполе.
Также его подозревают в помощи российским оккупантам в выявлении патриотически настроенных граждан Украины, которые остались на захваченных территориях.