Какие ограничения по площади действуют

Сейчас в Украине действует режим военного положения, которым введены определенные ограничения в приватизации земель, передает 24 Канал. Однако, даже сейчас есть определенные исключения, а после войны процедура заработает полноценно.

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Украинские граждане, согласно статье 121 Земельного кодекса имеют право гражданам безвозмездно получить землю для:

ведения фермерского хозяйства – в размере земельной доли (пая), определенной для членов сельскохозяйственных предприятий, расположенных на территории сельского, поселкового, городского совета, где находится фермерское хозяйство;

ведение личного крестьянского хозяйства – не более 2,0 гектара;

ведения садоводства – не более 0,12 гектара;

строительства и обслуживания жилого дома, хозяйственных зданий и сооружений (приусадебный участок) в селах – не более 0,25 гектара, в поселках – не более 0,15 гектара, в городах – не более 0,10 гектара;

индивидуального дачного строительства – не более 0,10 гектара;

строительства индивидуальных гаражей – не более 0,01 гектара.

Обратите внимание! Законом предусмотрена единовременная возможность передачи земельных участков бесплатно в собственность граждан в пределах вышеупомянутых норм по каждому виду использования. То есть лицо может приватизировать шесть земельных участков разного целевого назначения из приведенного перечня.

Запреты, которые накладывает военное положение

С 24 февраля 2022 года в соответствии с Законом Украины "О правовом режиме военного положения" в Украине введен режим военного положения.

Какие ограничения действуют сейчас

В соответствии с подпунктом 5 пункта 27 раздела X Земельного кодекса Украины в период действия военного положения в Украине или отдельных ее местностях, в пределах Украины или отдельной ее местности, в которой введено военное положение бесплатная передача земель государственной, коммунальной собственности в частную собственность, предоставления разрешений на разработку документации по землеустройству с целью такой бесплатной передачи, разработки такой документации запрещается.

Положения настоящего подпункта не распространяются на бесплатную передачу земельных участков в частную собственность собственникам расположенных на таких земельных участках объектов недвижимого имущества (сооружений), а также на бесплатную передачу в частную собственность гражданам Украины земельных участков, переданных в пользование до вступления в силу настоящего Кодекса "(введен в действие с 1 января 2002 года).