Какие исключения по аренде государственных земель существуют

Статья 134 Земельного кодекса Украины предусматривает, что земельные участки государственной или коммунальной собственности передаются в пользование отдельными лотами на конкурентных началах (на земельных торгах), передает 24 Канал со ссылкой на "Земельный фонд Украины". Исключение составляют случаи, установленные частью второй настоящей статьи.

Читайте также Кто в Украине может быть владельцем земли

Не подлежат продаже, передаче в пользование на конкурентных началах (на земельных торгах) земельные участки государственной или коммунальной собственности в случае:

расположения на земельных участках объектов недвижимого имущества (зданий, сооружений), находящихся в собственности физических или юридических лиц;

(зданий, сооружений), находящихся в собственности физических или юридических лиц; использования земельных участков для нужд, связанных с пользованием недрами , и специального водопользования в соответствии с полученными разрешениями;

, и специального водопользования в соответствии с полученными разрешениями; передачи гражданам земельных участков для сенокошения и выпаса скота, для огородничества и тому подобное.

Аренда земли для фермерских хозяйств

Поскольку земельные участки для фермерского хозяйства не подпадают под этот перечень исключений, то механизм получения земельного участка в аренду не отличается от общего, действующего для всех других юридических и физических лиц.

Обратите внимание! До апреля 2016 года часть вторая указанной статьи содержала такую льготу для фермерских хозяйств, то есть гражданину для создания фермерского хозяйства передавались земельные участки в аренду без проведения земельных торгов.

Таким образом, для получения в аренду земельного участка для ведения фермерского хозяйства необходимо подыскать свободный земельный участок сельскохозяйственного назначения и обратиться в соответствующий совет о включении указанного участка в лот на передачу в аренду.