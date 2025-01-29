Какие исключения по аренде государственных земель существуют
Статья 134 Земельного кодекса Украины предусматривает, что земельные участки государственной или коммунальной собственности передаются в пользование отдельными лотами на конкурентных началах (на земельных торгах), передает 24 Канал со ссылкой на "Земельный фонд Украины". Исключение составляют случаи, установленные частью второй настоящей статьи.
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Не подлежат продаже, передаче в пользование на конкурентных началах (на земельных торгах) земельные участки государственной или коммунальной собственности в случае:
- расположения на земельных участках объектов недвижимого имущества (зданий, сооружений), находящихся в собственности физических или юридических лиц;
- использования земельных участков для нужд, связанных с пользованием недрами, и специального водопользования в соответствии с полученными разрешениями;
- передачи гражданам земельных участков для сенокошения и выпаса скота, для огородничества и тому подобное.
Аренда земли для фермерских хозяйств
Поскольку земельные участки для фермерского хозяйства не подпадают под этот перечень исключений, то механизм получения земельного участка в аренду не отличается от общего, действующего для всех других юридических и физических лиц.
Обратите внимание! До апреля 2016 года часть вторая указанной статьи содержала такую льготу для фермерских хозяйств, то есть гражданину для создания фермерского хозяйства передавались земельные участки в аренду без проведения земельных торгов.
Таким образом, для получения в аренду земельного участка для ведения фермерского хозяйства необходимо подыскать свободный земельный участок сельскохозяйственного назначения и обратиться в соответствующий совет о включении указанного участка в лот на передачу в аренду.