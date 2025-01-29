Які виключення щодо оренди державних земель існують

Стаття 134 Земельного кодексу України передбачає, що земельні ділянки державної чи комунальної власності передаються в користування окремими лотами на конкурентних засадах (на земельних торгах), передає 24 Канал із посиланням на "Земельний фонд України". Виключення становлять випадки, встановлені частиною другою цієї статті.

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Не підлягають продажу, передачі в користування на конкурентних засадах (на земельних торгах) земельні ділянки державної чи комунальної власності у разі:

розташування на земельних ділянках об'єктів нерухомого майна (будівель, споруд), що перебувають у власності фізичних або юридичних осіб;

(будівель, споруд), що перебувають у власності фізичних або юридичних осіб; використання земельних ділянок для потреб, пов'язаних з користуванням надрами , та спеціального водокористування відповідно до отриманих дозволів;

, та спеціального водокористування відповідно до отриманих дозволів; передачі громадянам земельних ділянок для сінокосіння і випасання худоби, для городництва тощо.

Оренда землі для фермерських господарств

Оскільки земельні ділянки для фермерського господарства не підпадають під цей перелік виключень, то ​механізм отримання земельної ділянки в оренду не відрізняється від загального, що діє для всіх інших юридичних та фізичних осіб.

Зверніть увагу! До квітня 2016 року частина друга вказаної статті містила таку пільгу для фермерських господарств, тобто громадянину для створення фермерського господарства передавались земельні ділянки в оренду без проведення земельних торгів.

Таким чином, для отримання в оренду земельної ділянки для ведення фермерського господарства необхідно підшукати вільну земельну ділянку сільськогосподарського призначення та звернутися до відповідної ради про включення зазначеної ділянки в лот на передачу в оренду.