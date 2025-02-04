Арбітраж знову не на боці "Газпрому": російський монополіст має заплатити мільйони

Австрійська нафтогазова компанія OMV виграла арбітражний спір проти "Газпром експорту" у Стокгольмському арбітражі. OMV отримає компенсацію за невиконання контрактних зобов'язань.

Що вирішив арбітраж

Згідно з рішенням Арбітражного інституту Торгової палати Стокгольма, ухваленим 3 січня, OMV зарахувала 48 мільйонів євро як частину вимог до "Газпрому" за контрактом на постачання газу до Австрії, інформує 24 Канал.

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Це вже не перший подібний випадок. У листопаді 2024 року OMV виграла арбітраж проти "Газпрому" у справі про порушення графіка постачання газу до Німеччини. Тоді суд зобов'язав російську компанію виплатити австрійцям 243 мільйонів доларів.

Контракт із "Газпромом" розірвано

Після чергового рішення арбітражу OMV офіційно розірвала довгостроковий контракт із "Газпромом", укладений ще у 2006 році та розрахований до 2040 року.

Австрійська компанія аргументувала своє рішення тим, що "Газпром" систематично порушував контрактні зобов'язання та не постачав газ з 16 листопада 2024 року. Контракт передбачав щорічне постачання 6 мільярдів кубометрів газу.

Передісторія конфлікту

У лютому 2023 року OMV ініціювала арбітражну справу проти "Газпрому" на суму 575,3 мільйона євро через порушення контракту.

У 2024 році OMV вже отримала 230 мільйонів євро компенсації за попереднім рішенням арбітражу.

Газпром ще у 2022 році почаав нерегулярно постачати газ до Німеччини, а у вересні того ж року припинив постачання повністю.

Що далі

OMV заявила, що негайно зарахує отриману компенсацію, однак визнає, що це може погіршити договірні відносини з "Газпромом".

Рішення Стокгольмського арбітражу ще раз демонструє, що європейські компанії успішно відстоюють свої права у спорах з російськими енергетичними корпораціями.