Втратив 13 мільярдів євро: "Газпром" програв справу для колишнього партнера Uniper

Ще на минулому тижні арбітражний суд Стокгольма дозволив німецькій компанії Uniper розірвати довгостроковий контракт з "Газпром експорт". Також він присудив російській компанії виплатити 13 мільярдів євро компенсації за недопостачання газу з середини 2022 року.

"Газпром" виплатить компенсацію для Uniper

7 червня арбітражний суд виніс рішення на користь Uniper, надавши їй право розірвати контракти з "Газпром експортом" і вимагати понад 13 мільярдів євро компенсації. Рішення ґрунтувалося на обсягах газу, які "Газпром експорт" не зміг поставити з середини 2022 року.

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Сьогодні компанія Uniper прийняла рішення розірвати довгострокові контракти на постачання російського газу і таким чином юридично припинила довгострокові відносини з російською державною компанією "Газпром експорт",

– написали у Uniper.

Нещодавно було підтверджено, що довгострокові контракти на постачання газу між двома компаніями залишаються юридично чинними, незважаючи на обмежені обсяги поставок з червня 2022 року та їх відсутність з серпня 2022 року. Деякі з цих контрактів залишатимуться чинними до середини 2030-х років.

Компанія Uniper подала позов проти "Газпром експорту" через значні збитки, спричинені обмеженням поставок російського газу. Наприкінці 2022 року компанія ініціювала арбітражний розгляд, як це передбачено умовами їхнього контракту.

Арбітражний трибунал, розташований у Стокгольмі, виніс остаточне та юридично обов'язкове рішення відповідно до швейцарського законодавства, вирішивши спір між двома сторонами. Цей метод врегулювання спорів через арбітраж вже використовувався компаніями Uniper та "Газпром експорт" раніше.