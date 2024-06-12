"Газпром" виплатить компенсацію для Uniper
7 червня арбітражний суд виніс рішення на користь Uniper, надавши їй право розірвати контракти з "Газпром експортом" і вимагати понад 13 мільярдів євро компенсації. Рішення ґрунтувалося на обсягах газу, які "Газпром експорт" не зміг поставити з середини 2022 року.
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Сьогодні компанія Uniper прийняла рішення розірвати довгострокові контракти на постачання російського газу і таким чином юридично припинила довгострокові відносини з російською державною компанією "Газпром експорт",
– написали у Uniper.
Нещодавно було підтверджено, що довгострокові контракти на постачання газу між двома компаніями залишаються юридично чинними, незважаючи на обмежені обсяги поставок з червня 2022 року та їх відсутність з серпня 2022 року. Деякі з цих контрактів залишатимуться чинними до середини 2030-х років.
Арбітражний трибунал, розташований у Стокгольмі, виніс остаточне та юридично обов'язкове рішення відповідно до швейцарського законодавства, вирішивши спір між двома сторонами. Цей метод врегулювання спорів через арбітраж вже використовувався компаніями Uniper та "Газпром експорт" раніше.