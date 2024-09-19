Проти гендерного розриву: в Україні хочуть подолати різницю у зарплатах

В Україні розпочнуть нову інформаційну кампанію "Звісно, зможеш!" для подолання стереотипів щодо жінок на роботі. Це має зменшити гендерний розрив у зарплатах з 18,6% до 13,6% до 2030 року.

Гендерний розрив у зарплатах

Нині гендерна різниця у зарплаті чоловіків та жінок складає – 18,6%, повідомили у Мінекономіки.

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Національна стратегія подолання гендерного розриву в оплаті праці містить дуже чіткий набір інструментів для посилення ролі жінок на ринку праці. Ми працюємо і над змінами до трудового законодавства, наприклад, легалізацією надомної чи дистанційної роботи,

– написали у міністерстві.

Ще у 2015 році розрив між зарплатами становив 26%, а до 2021 року він скоротився до 18,6%. Цей показник означає, що жінкам доводиться працювати більше, щоб отримати стільки ж, скільки й чоловіки. Сумарно це десь додаткові 6,5 років.

Тетяна Бережна Заступниця міністра економіки України Один із важливих кроків, які ми здійснюємо для подолання гендерного розриву в оплаті праці, — розробка нового Трудового кодексу. Його ухвалення надасть жінкам додаткові опції для професійної реалізації та посилить захист їхніх прав.

McKinsey Global Institute підрахував, що, якби жінки були залучені до ринку праці як і чоловіки, глобальний ВВП до 2025 року зріс би на 26%.

Сьогодні Україна є лідеркою за показником залучення жінок до професійних і технічних сфер. Втім, лише 15% компаній належать жінкам, і тільки в 17,7% бізнесів жінки обіймають керівні посади,

– додали в міністерстві.

Гендерний розрив в Україні все ще помітний у таких галузях: