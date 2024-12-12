Зарплатні схеми: чому роботодавці до них вдаються

Гетманцев назвав головною причиною зарплатних схем прагнення роботодавців уникнути податків. Причиною тінізації є податкова економія, а рівень зарплат залежить від попиту й пропозиції на ринку.

Чому виникають зарплатні схеми

Голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев зазначає, що податок можуть покривати як роботодавці, так і працівники, залежно від затребуваності спеціаліста та ситуації на ринку праці, повідомляє 24 Канал з посиланням на видання "Мінфін".

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Він навів приклад великої компанії, яка після легалізації зарплат втратила конкурентоспроможність через ухилення інших від оподаткування та повернулася до схем.

Данило Гетманцев Голова фінансового комітету Верховної Ради Хтось хоче сплачувати до бюджету менше податків, а інші вимушені й самі так робити, щоб залишатися в ринку. У мене ще в "минулому житті" був кейс, коли велика компанія, яка після зниження ЄСВ вдвічі, пристала на пропозицію держави виводити зарплати з тіні, а через пів року повністю "білих" зарплат виявила, що конкуренти пропонують на 20% більше за рахунок ухилення від оподаткування.

Скільки податків надійшло в бюджет цьогоріч

Гетманцев повідомив, що цьогоріч Податкова зібрала до загального фонду бюджету 374 мільярди гривень – на 66,3% більше, ніж у 2021 році.

Зокрема, надходження ПДВ зросли на 102,4 мільярда гривень, що становить приріст у 73%. Ефективність оподаткування ПДВ підвищилася на 14%.

Цікаво! В окремих галузях, наприклад, у виробництві алкоголю, також спостерігається зростання – за 2024 рік надходження від горілки зросли на 1,8 мільярда гривень, а ефективність податків у цій сфері підвищилася до 6,74%.

Скільки податків принесли підакцизні товари

Гетманцев наголосив, що легальні витрати через РРО за горілкою зросли на 25%, що свідчить про детінізацію сегмента, а не про збільшення споживання.

За пальним приріст надходжень до бюджету становив 5,6 мільярда гривень (+33,4%), а за ПДВ – 4 мільярди (+61,6%). Податкова ефективність тут зросла до 1,04%.

Тютюнові вироби зменшили "тінь" із 22% до 14,6%, додавши 5,2 мільярда гривень.

Цікаво! Гральний бізнес забезпечив 16 мільярдів гривень, а виторги вендингу зросли в 4,5 раза завдяки фіскалізації та РРО.