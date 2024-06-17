Новий бізнес Гейтса: мільярдер будує інноваційну ядерну електростанцію

Білл Гейтс активно розвиває свій енергетичний бізнес. Цього разу він поставив перед собою дуже амбітну мету.

Нові амбіції Гейтса

Компанія TerraPower, яка належить мільярдеру Біллу Гейтсу, збудує першу в історії США та світу ядерну електростанцію на натрієвих реакторах. Вона повинна почати роботу у 2030 році.

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Минулого місяця Комісія з ядерного регулювання США схвалила заявку TerraPower на будівництво електростанції нового покоління. Це вперше за 40 років у США схвалили комерційний проєкт, з нелегководневим типом реактора.

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АЕС нового покоління зведуть в Кеммерері, штат Вайомінг. Будівництво ядерної електростанції на ядерних реакторах Natrium вже стартувало.

Тепер, коли ми зробили перші кроки, першим завданням є будівництво натрієвої випробувальної установки, яка випробовуватиме компоненти та передаватиме рідкий натрій, який використовуватиметься для охолодження ядерного реактора,

– написав Гейтс.

Випробування триватимуть кілька років, адже важливо досконало вивчити та протестувати технологію. Гейтс розуміє усі ризики, але переконаний, що цей проєкт надто важливий для майбутнього, аби відкладати його реалізацію.

Microsoft відстає від Apple

Як стало відомо, компанія Apple завдяки інтеграції ШІ у свої продукти стала найдорожчою компанією у світі. Її капіталізація склала 3,29 трильйона доларів.

Вперше за 5 місяців "яблуку" вдалося обігнати Microsoft Гейтса. Капіталізація останнього зараз перебуває на позначці у 3,24 трильйона доларів, тобто у бізнесу Білла ще є високі шанси вирватися на вершину.