Глава магазинів одягу New Yorker помер

Фрідріх Кнапп, засновник мережі магазинів одягу New Yorker, помер після тривалої хвороби. Ця компанія має понад 1200 філій у 47 країнах і близько 23 000 співробітників.

Помер засновник New Yorker

Фрідріх Кнапп, засновник і керівник німецької мережі магазинів одягу New Yorker помер. На сомоті залишилися його троє дітей і супутниця життя, передає 24 Канал з посиланням на УНН.

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Під керівництвом Кнаппа компанія New Yorker перетворилася зі свого коріння в Нижній Саксонії на глобальну імперію моди. Зараз компанія налічує понад 1 200 торгових точок у 47 країнах світу, в яких працює близько 23 000 осіб.

Нагадаємо! Філії New Yorker розташовані майже в кожному великому місті Німеччини.

Кнапп помер на острові Зюльт, куди прибув після тривалого лікування у Швейцарії. Він тяжко захворів ще рік тому.

У зв'язку із цією подією мер Брауншвейга Торстен Корнблум висловив співчуття та наголосив на його внеску в розвиток міста, особливо в галузі спорту та культури.