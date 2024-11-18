Умер основатель New Yorker

Фридрих Кнапп, основатель и руководитель немецкой сети магазинов одежды New Yorker умер. На сомоте остались его трое детей и спутница жизни, передает 24 Канал со ссылкой на УНН.

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Под руководством Кнаппа компания New Yorker превратилась из своих корней в Нижней Саксонии в глобальную империю моды. Сейчас компания насчитывает более 1 200 торговых точек в 47 странах мира, в которых работает около 23 000 человек.

Напомним! Филиалы New Yorker расположены почти в каждом крупном городе Германии.

Кнапп умер на острове Зюльт, куда прибыл после длительного лечения в Швейцарии. Он тяжело заболел еще год назад.

В связи с этим событием мэр Брауншвейга Торстен Корнблум выразил соболезнования и отметил его вклад в развитие города, особенно в области спорта и культуры.