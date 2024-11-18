Какая сумма немецкого экспорта оружия пришлась на Украину

По данным Министерства экономики Германии, с начала года по середину октября этого года было выдано более 4 тысяч экспортных лицензий на оружие и военную технику на сумму в 10,9 миллиардов евро, передает 24 Канал со ссылкой на ntv.

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В то же время две трети нынешней суммы, а это 7,2 миллиарда евро, приходится именно на военное вооружение.

Обратите внимание! Только 1,3 миллиарда евро не хватает до прошлогодней рекордной суммы Германии в 12,2 миллиарда евро, из которых 4,4 миллиарда пришлись на поставки вооружений в Украину.

Таким образом такой рост продаж вооружения связывают с экспортом в Украину для оборонной борьбы с Россией, ведь в первой половине этого года для Украины было одобрено военное оборудование на сумму 4,9 миллиарда евро.

Кроме того, впервые за последние годы Германия в начале октября одобрила существенные объемы поставок оружия для Турции.