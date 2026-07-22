Росія знищила склад найбільшого виробника алкоголю в Україні

Унаслідок російського ракетного удару в ніч на 19 липня повністю знищений основний склад готової продукції компанії Global Spirits. Це український виробник відомих брендів горілки й вина, один з найбільших у Європі.

Що відомо про наслідки атаки

Пожежа знищила складські приміщення та товарні запаси Global Spirits, а попередній розмір збитків уже перевищує 100 мільйонів гривень, повідомили в компанії.

Російський удар призвів до повного знищення основного складу готової продукції та втрати всіх товарних запасів, які зберігалися на об'єкті. У компанії наголосили, що внаслідок атаки ніхто з працівників не постраждав.

Зі знищеної продукції ще до її реалізації держава вже отримала 74 мільйони гривень податків. Йдеться про:

акцизний податок;

ПДВ;

податок на прибуток;

податки із заробітної плати працівників.

Зараз через втрату складу та готової продукції Global Spirits наразі не може виконувати замовлення. Також відомо, що їхніми сусідами по складу були Good Wine, WineTime та WOG.

Просимо партнерів сформувати бізнес-план з урахуванням того, що продукт наразі буде недоступний. Ми вже працюємо над відновленням логістики та забезпеченням безперебійної роботи компанії,

– повідомили в компанії.

Що відомо про Global Spirits

Global Spirits – один із найбільших виробників алкогольної продукції в Україні. До портфеля компанії входять:

горілчані бренди;

коньячна продукція;

вина.

Продукцію холдингу експортують більш ніж до 87 країн світу. В Україні компанія має два виробничі майданчики – завод "Хортиця" та Одеський коньячний завод.

Чому Росія так часто б'є по Києву балістикою

Упродовж останніх тижнів Росія почала частіше атакувати Київ балістичними ракетами. Про це 24 Каналу розповів генерал армії Микола Маломуж.

Наразі ворог запускає багато балістики по столиці. Збивати її можуть фактично лише ракети до ЗРК Patriot, з якими зараз серйозний дефіцит. За словами Маломужа, росіяни продовжують тероризувати цивільне населення. Б'ють не лише по критичній інфраструктурі, але й по житлових будинках, складських приміщеннях, вулицях тощо. Все для того, аби загнати киян в стан безвиході.

Окрім цього, ворог намагається вицілити об'єкти, які пов'язані з Силами оборони України. В цьому випадку можна пригадати нещодавню атаку на Вишневе Київської області, внаслідок чого сталася детонація боєприпасів.