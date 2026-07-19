Про це 24 Каналу розповів генерал армії Микола Маломуж. За його словами, Росія змінила тактику ударів по Києву. Здебільшого зараз фіксують не комбіновані атаки з крилатими ракетами та дронами. Наразі ворог запускає багато балістики по столиці. Збивати її можуть фактично лише ракети до ЗРК Patriot, з якими зараз серйозний дефіцит.

Чому Росія посилила удари балістикою?

За словами Маломужа, росіяни продовжують тероризувати цивільне населення. Б'ють не лише по критичній інфраструктурі, але й по житлових будинках, складських приміщеннях, вулицях тощо. Все для того, аби загнати киян в стан безвиході.

Росіяни хочуть, аби українці відчували постійний страх. На тлі цього вони спробують пропхати завершення війни на своїх умовах. Це стара схема, де вони не досягали успіху. Але вони продовжують діяти за цим принципом,

– сказав Маломуж.

Окрім цього, ворог намагається вицілити об'єкти, які пов'язані з Силами оборони України. В цьому випадку можна пригадати нещодавню атаку на Вишневе Київської області, внаслідок чого сталася детонація боєприпасів.

Чому ворог посилив удари балістикою: дивіться відео 24 Каналу

Попри це, Україні потрібно активніше атакувати місця, звідки ворог запускає балістику. Вони здебільшого відомі.

"Циркони" запускають з Криму. "Кинджали" запускають з аеродрому "Бельбек". Нещодавно був важливий удар, де вдалося пошкодити Ту-95. Це дуже добре, але потрібно бити частіше. Тоді ворожих ударів буде менше,

– зауважив Маломуж.

Додамо, в ніч на 19 липня Росія запустила рекордно багато балістики по Києву та області. Відомо про понад 40 балістичних ракет. Внаслідок атаки загинула 89-річна жінка.