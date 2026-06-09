Майже 8 мільярдів рублів: Росія розпродає активи найбільшого українського виробника алкоголю

Російська влада виставила на продаж активи алкогольного холдингу Global Spirits, який пов’язують з українським бізнесменом Євгеном Черняком. Загальна стартова вартість лоту становить 7,8 мільярдів рублів.

Чому вирішили продати активи Global Spirits?

Торги призначили 17 червня, пише NV.

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До переліку майна, яке планують продати на аукціоні, увійшли:

84,6% акцій АТ "Феодосийский завод коньяков и вин";

100% часток у компанії "Новый уровень" (Омськ);

100% часток у компанії "Крымский винный дом" (Феодосія);

100% часток у компанії "Родник и К" (Митищі);

100% часток у компанії "Русский север";

100% часток у московському дистриб’юторі "Стандарт качества".

Активи алкогольного холдингу Global Spirits, серед яких були зазначені компанії, із середини 2024 року перебувають в управлінні Росмайна. У червні 2024 року Ленінський районний суд Курська ухвалив рішення задовольнити позов Генпрокуратури Росії про звернення активів, пов’язаних із Global Spirits, у дохід держави,

– пише росЗМІ Інтерфакс.

Відомо, що рісля початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну холдинг відкликав ліцензії на виробництво та дистрибуцію продукції на російському ринку.

Згодом власником низки російських підприємств групи став Олександр Беспалов. До цього активи пов’язували з українським бізнесменом Євгеном Черняком:

У травні 2026 року суд у Москві заочно засудив Євгена Черняка, власника алкогольного холдингу Global Spirits, до 14 років колонії за "фінансування тероризму". У лютому 2025 року російські слідчі оголосили в міжнародний розшук українського бізнесмена Євгена Черняка. У грудні 2023 року підозру Черняку висунула і Служба безпеки України. За версією слідства, бізнесмен після початку повномасштабної війни нібито продовжував вести діяльність у Росії та здійснювати платежі до бюджету країни-агресора. Підозру СБУ Черняк спростував, заявивши, що в Росії ще з 2014 року діють санкції проти Global Spirits, тому мати активи там компанія не могла.

Зауважте! Global Spirits є одним із найбільших алкогольних холдингів України. До складу групи входять лікеро-горілчаний завод "Хортиця" у Запоріжжі, Одеський коньячний завод, дистриб’ютор "Українська торгова дистрибуційна компанія". У Росії компанія була відома завдяки брендам "Хортиця", "Мороша" та "Первак".



