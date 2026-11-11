Замовлень побільшало: що українці найчастіше купують із доставкою Glovo
Українці дедалі активніше користуються сервісами швидкої доставки, причому замовляють не лише готові страви, а й товари для повсякденних потреб. За період роботи Glovo Express кількість замовлень через власні магазини компанії збільшилася на 275%, а середній кошик став майже втричі більшим.
Glovo Express розширює асортимент і мережу магазинів
Наразі Glovo Express налічує вісім власних дарксторів у шести найбільших містах країни – Києві, Дніпрі, Одесі, Харкові, Львові та Вінниці, пише Dilo.
Попри воєнні виклики, компанія вже готується відкривати нові точки. Водночас розширюється і вибір товарів: асортимент мережі збільшився втричі та зараз налічує 4,2 тисячі найменувань.
Змінилася й кількість партнерів-постачальників. Якщо на початку роботи їх було лише троє, то тепер Glovo співпрацює з 80 компаніями.
Що українці найчастіше замовляють через Glovo
За даними компанії, зараз п'ять найпопулярніших категорій у застосунку такі:
- готові страви з ресторанів;
- продукти та інші товари із супермаркетів;
- аптечна продукція;
- тютюнові вироби;
- товари нехарчового ритейлу.
Водночас напрям швидкої комерції Q-commerce вже забезпечує 30% усього бізнесу Glovo та продовжує зростати.