Количество заказов выросло: что украинцы чаще всего покупают с доставкой Glovo

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Glovo Express расширяет ассортимент и сеть магазинов

В настоящее время у Glovo Express насчитывается восемь собственных дарксторов в шести крупнейших городах страны – Киеве, Днепре, Одессе, Харькове, Львове и Виннице, пишет Dilo.

Несмотря на военные вызовы, компания уже готовится открывать новые точки. В то же время расширяется и выбор товаров: ассортимент сети увеличился втрое и сейчас насчитывает 4,2 тысячи наименований.

Изменилось и количество партнеров-поставщиков. Если в начале работы их было всего трое, то теперь Glovo сотрудничает с 80 компаниями.

Что украинцы чаще всего заказывают через Glovo

По данным компании, сейчас пять самых популярных категорий в приложении такие:

готовые блюда из ресторанов;

продукты и другие товары из супермаркетов;

аптечная продукция;

табачные изделия;

товары непродовольственного ритейла.

В то же время направление быстрой коммерции Q-commerce уже обеспечивает 30% всего бизнеса Glovo и продолжает расти.