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Замовлень побільшало: що українці найчастіше купують із доставкою Glovo

Альбіна Ковпак
Замовлень на доставку Glovo побільшало на 275 відсотків

Замовлень у Glovo побільшало на 275% / Фото Shutterstock

Українці дедалі активніше користуються сервісами швидкої доставки, причому замовляють не лише готові страви, а й товари для повсякденних потреб. За період роботи Glovo Express кількість замовлень через власні магазини компанії збільшилася на 275%, а середній кошик став майже втричі більшим.

 
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Glovo Express розширює асортимент і мережу магазинів

Наразі Glovo Express налічує вісім власних дарксторів у шести найбільших містах країни – Києві, Дніпрі, Одесі, Харкові, Львові та Вінниці, пише Dilo.

Попри воєнні виклики, компанія вже готується відкривати нові точки. Водночас розширюється і вибір товарів: асортимент мережі збільшився втричі та зараз налічує 4,2 тисячі найменувань.

Змінилася й кількість партнерів-постачальників. Якщо на початку роботи їх було лише троє, то тепер Glovo співпрацює з 80 компаніями.

Що українці найчастіше замовляють через Glovo

За даними компанії, зараз п'ять найпопулярніших категорій у застосунку такі:

  • готові страви з ресторанів;
  • продукти та інші товари із супермаркетів;
  • аптечна продукція;
  • тютюнові вироби;
  • товари нехарчового ритейлу.

Водночас напрям швидкої комерції Q-commerce вже забезпечує 30% усього бізнесу Glovo та продовжує зростати.

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