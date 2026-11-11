Замовлень побільшало: що українці найчастіше купують із доставкою Glovo

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Glovo Express розширює асортимент і мережу магазинів

Наразі Glovo Express налічує вісім власних дарксторів у шести найбільших містах країни – Києві, Дніпрі, Одесі, Харкові, Львові та Вінниці, пише Dilo.

Попри воєнні виклики, компанія вже готується відкривати нові точки. Водночас розширюється і вибір товарів: асортимент мережі збільшився втричі та зараз налічує 4,2 тисячі найменувань.

Змінилася й кількість партнерів-постачальників. Якщо на початку роботи їх було лише троє, то тепер Glovo співпрацює з 80 компаніями.

Що українці найчастіше замовляють через Glovo

За даними компанії, зараз п'ять найпопулярніших категорій у застосунку такі:

готові страви з ресторанів;

продукти та інші товари із супермаркетів;

аптечна продукція;

тютюнові вироби;

товари нехарчового ритейлу.

Водночас напрям швидкої комерції Q-commerce вже забезпечує 30% усього бізнесу Glovo та продовжує зростати.