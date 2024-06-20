В Україні викрили корупційну схему на 21 мільйон євро

Голову ДФС підозрюють в отриманні хабаря від агрохолдингу. У межах розслідування виявили, що хабар був частиною незаконної угоди про повернення ПДВ компаніям.

Яку схему викрили правоохоронці

В Україні викрили схему, за якою голова Державної фіскальної служби отримав понад 21 мільйон євро як неправомірну вигоду за відшкодування ПДВ агрохолдингу у 2015-2016 роках.

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Серед підозрюваних є близька людина колишнього голови ДФС і радник цього голови. Суть схеми полягала у тому, що голова ДФС допоміг агрохолдингу отримати відшкодування ПДВ, за що йому була виплачена частина незаконної вигоди.

Що з'ясувало слідство:

За даними слідства, близька людина голови ДФС допомогла йому отримати понад 13 мільйонів євро на рахунки компанії-нерезидента на Британських Віргінських Островах у 2015-2016 роках.

Протягом травня 2017 – квітня 2018 років власник групи будівельних компаній легалізував отримані кошти від хабаря, купивши недобудований житлово-офісний комплекс з паркінгом у центрі Києва. Цей комплекс був добудований, і власники отримували додаткові доходи, особливо у 2022-2023 роках.

Що нині з незаконним майном

Наприкінці 2023 року Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура домоглися накладення арешту на 81 об’єкт нерухомості та понад 30 мільйонів гривень, які власник будівельних компаній набув завдяки легалізованим коштам.

Іншу частину неправомірної вигоди у розмірі 7,9 мільйонів євро легалізував радник колишнього топ-чиновника.

З цієї суми 5,5 мільйонів доларів були відмиті шляхом укладення агентського договору у січні 2017 року, а ще 2,8 мільйони євро були легалізовані через оплату за договорами купівлі-продажу у квітні – серпні 2018 року.

Слідчі заходи продовжуються та спрямовані на встановлення обставин легалізації останньої частини неправомірної вигоди у розмірі 5,5 мільйонів.

Розслідування завершено, і обвинувачення проти колишнього голови ДФС та його радника передано до суду.