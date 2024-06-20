Коли ФОПи можуть вийти на пенсію
Експерт з пенсійних питань Сергій Коробкін у розмові з 24 Каналом розповів, що норма щодо виходу на пенсію у 60 років зі стажем не менше 31 року розповсюджується на усіх, зокрема й на ФОПів.
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У законі про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування передбачено як пенсійний вік, так і кількість стажу необхідного для нього.
Єдине, що є питання в тому, як ФОПам підтвердити стаж. Для цього потрібно щомісяця сплачувати єдиний страховий внесок в розмірі не менше мінімального. На сьогодні він складає 22% від мінімальної зарплати (з 1 квітня мінімальна заробітна плата становить 8 000 гривень).
Водночас за словами експерта, стаж для особи підтверджується насамперед даними про сплату внески.
Відтак нема внесків, нема і стажу. Навіть якщо в трудовій книжці є запис, а внески не сплачувалися, то стаж все одно не йде,
– додає Коробкін.
Які внески повинні сплачувати ФОПи
Якщо мінімальний внесок сплачується, то за цей місяць людині зараховують і страховий стаж, пояснює експерт Коробкін.
- Станом на 2024 рік, мінімальний страховий внесок з ЄСВ – 1 760 гривень,
- А максимальне ЄСВ – 26 400 гривень.
Якщо ФОП буде постійно сплачувати мінімальний внесок, або якщо людина буде працювати офіційно на мінімальну зарплату, то і враховується для обчислення майбутньої пенсії саме мінімальна зарплата,
– додав Сергій Коробкін.
Водночас експерт додав, що на сьогодні є опція щодо купівлі додаткового стажу, сплачуючи самостійно внески до Пенсійного фонду. Відтак навіть якщо людина не працює, але має гроші, або неофіційний дохід, то вона може отримати стаж.