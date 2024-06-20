Когда ФЛП могут выйти на пенсию
Эксперт по пенсионным вопросам Сергей Коробкин в разговоре с 24 Каналом рассказал, что норма по выходу на пенсию в 60 лет со стажем не менее 31 года распространяется на всех, в том числе и на ФЛП.
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В законе об общеобязательном государственном пенсионном страховании предусмотрено как пенсионный возраст, так и количество стажа необходимого для него.
Единственное, что есть вопрос в том, как ФОПам подтвердить стаж. Для этого нужно ежемесячно платить единый страховой взнос в размере не менее минимального. На сегодня он составляет 22% от минимальной зарплаты (с 1 апреля минимальная заработная плата составляет 8 000 гривен).
В то же время по словам эксперта, стаж для лица подтверждается прежде всего данными об уплате взносы.
Поэтому нет взносов, нет и стажа. Даже если в трудовой книжке есть запись, а взносы не платились, то стаж все равно не идет,
– преодолевает Коробкин.
Какие взносы должны платить ФОПы
Если минимальный взнос уплачивается, то за этот месяц человеку засчитывают и страховой стаж, объясняет эксперт Коробкин.
- По состоянию на 2024 год, минимальный страховой взнос по ЕСВ – 1 760 гривен,
- А максимальный ЕСВ – 26 400 гривен.
Если ФЛП будет постоянно платить минимальный взнос, или если человек будет работать официально на минимальную зарплату, то и учитывается для исчисления будущей пенсии именно минимальная зарплата,
– добавил Сергей Коробкин.
В то же время эксперт добавил, что на сегодня есть опция по покупке дополнительного стажа, платя самостоятельно взносы в Пенсионный фонд. Поэтому даже если человек не работает, но имеет деньги, или неофициальный доход, то он может получить стаж.